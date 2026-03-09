Inter, per Bastoni oltre la beffa il danno: esce zoppicando dopo 68 minuti di fischi

Momento difficile per Alessandro Bastoni, beccato dagli stadi di tutta Italia e ieri infortunato per una forte contusione alla tibia nella gara più attesa in città, poi finita in malora per la parte nerazzurra che non esulta da due infiniti anni. I fischi hanno accompagnato il difensore per tutta la garra in casa del Lecce e poi in quella del Como in Coppa Italia per l’ormai celebre simulazione in Inter-Juve, nonostante le scuse e quasi un mese passato dall’episodio con il bianconero Pierre Kalulu e ieri la 'musica' è stata la medesima.

Oltre alla beffa, il danno: lascia il campo zoppicando, verrà valutato

L’interista ha ricevuto bordate di fischi perpetui dallo stadio rossonero, come altamente prevedibile. Al minuto 68, però, si è accasciato per il dolore: in un durissimo scontro di gioco con Adrien Rabiot in mezzo al campo ha ricevuto dall’arbitro Doveri un cartellino giallo, di cui non si è neanche reso conto mentre si contorceva a terra.

Alla fine, zoppicando vistosamente, è uscito lasciando il posto a Carlos Augusto: verrà rivalutato dallo staff medico alla ripresa e si deciderà se sarà necessario un approfondimento, ma nel caso migliore potrebbero bastare 48 ore di riposo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.