Inter, per Palacios interesse dell'Independiente de Mendoza: sarebbe un ritorno

Tomas Palacios non ha trovato spazio nell'Inter in questa prima parte di stagione ed è lecito aspettarsi un addio nel mercato di gennaio per il centra. Fatta eccezione per l'amichevole di lusso contro l'Atlético Madrid, in cui l'argentino ha potuto giocare data l'assenza di tanti compagni impegnati con le rispettive Nazionali, il classe 2003 non è riuscito a convincere il tecnico Cristian Chivu dell'opportunità di puntare anche su di lui nelle rotazioni sin qui attuate tra Campionato e Champions League.

Come appreso dalla redazione de L'Interista, dal Messico e dal Brasile fioccano le squadre interessate al giocatore nerazzurro, il quale tornerebbe così a masticare un calcio simile a quello cui è stato abituato nel periodo antecedente all'approdo all'Inter. Ma non solo, l'Independiente de Mendoza rappresenta un'ipotesi concreta per un futuro che si unirebbe al passato.

Palacios, infatti, si è affermato proprio nella squadra argentina, alla quale potrebbe ritornare per provarsi a rifarsi dopo la - finora - deludente esperienza all'Inter. Il centrale è arrivato come investimento a lungo termine per rinforzare la difesa nell'estate 2024, ma ha avuto un percorso altalenante, con prestiti e un rendimento non sempre convincente. Neanche al Monza è riuscito a imporsi, aumentando i dubbi sull'investimento.