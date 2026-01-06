Ascoli, bruciata la concorrenza del Ravenna: in arrivo Galuppini dal Mantova
L’Ascoli è pronto a regalare ai propri tifosi uno dei colpi più importanti di questa finestra invernale. Il club marchigiano avrebbe infatti definito l’arrivo di Francesco Galuppini, attaccante reduce da 18 mesi in Serie B con la maglia del Mantova.
Secondo quanto riportato da VeraTV.it, i bianconeri avrebbero bruciato la concorrenza del Ravenna, chiudendo l’accordo con il classe ’93 e assicurandosi un rinforzo di assoluto spessore per il reparto offensivo.
Per Galuppini sarebbe pronto un contratto di un anno e mezzo, con opzione di rinnovo fino al 2028. Un innesto che accende l’entusiasmo della piazza e che alza in modo sensibile l’asticella delle ambizioni dell’Ascoli per la seconda parte di stagione.
