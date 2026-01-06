Roma, Gasperini non parla dopo la vittoria sul Lecce: colpa del mercato? Il retroscena

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha deciso di non parlare alla stampa dopo la vittoria ottenuta - per 2-0 - contro il Lecce. Non c'è motivo ufficiale fatto trapelare per questa scelta

Secondo quanto ipotizzato dai colleghi di Sky Sport, può c'entrare il fatto che siamo a gennaio, dunque siamo in un mese dove il mercato è entrato nel vivo, un mercato decisivo per rinforzare la squadra. E da questo punto di vista Gasperini si aspettava qualcosa di già chiuso, dunque può aver deciso di non parlare per evitare di alimentare tensioni di mercato. Perché non potrebbe rispondere con serenità e dicendo quello che pensa a eventuali domande di mercato.