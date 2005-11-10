Christian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Padova. Queste le sue parole raccolte da amarantomagazine.it.

“A questa sosta siamo arrivati in maniera diversa rispetto a quella di un mese fa. Nelle ultime due gare contro Ascoli e Juve Stabia ho visto una squadra centrata, al di là di quelli che poi sono stati i risultati. Abbiamo raccolto poco ma i presupposti per fare punti li avevamo messi, abbiamo raccolto meno del dovuto. Non riusciamo a tramutare gli episodi positivi in vantaggi concreti mentre quelli negativi li subiamo quasi sempre. Dentro le due aree di rigore bisogna migliorare, credo che qualche prestazione sottotono ci avesse lasciato addosso timore, invece adesso ci servono spensieratezza, personalità, carattere e voglia di fare punti. Abbiamo capito le difficoltà che ci sono in serie B e che dobbiamo sempre esprimerci al massimo, anche quando non siamo brillanti. Finora quando dovevamo vincere non sempre ci siamo riusciti, quando dovevamo pareggiare abbiamo perso e quando dovevamo perdere abbiamo perso veramente. Il trend va cambiato”

“Mancuso in questo momento può essere un giocatore importante, per i numeri e per le caratteristiche che ha. È arrivato con noi l’ultimo giorno di mercato, non stava benissimo atleticamente ma ha dimostrato, negli spezzoni in cui l’ho fatto giocare, di essere un uomo d’area, un finalizzatore. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, valorizzarlo e questo vale per tutti gli attaccanti. Nei giorni scorsi abbiamo provato qualcosa di diverso, qualche aggiustamento tattico ma poi servono gli interpreti. Resto dell’idea che, a parte qualche imbarcata, non concediamo tantissimo e creiamo abbastanza. Solo che becchiamo gol e finalizziamo poco”

“In quanto a possesso palla, Arezzo e Padova hanno percentuali basse. Noi siamo una squadra molto verticale, l’anno scorso ci aspettavano e dovevamo palleggiare. In B tutti vengono a pressare alti. Il dato del possesso va sempre interpretato, a Castellammare siamo cresciuti anche sotto questo aspetto. Comunque gli adattamenti adesso sono finiti, servono i punti”

“Il Padova è una squadra forte, sanguigna, che rispecchia il carattere dell’allenatore. E’ molto fisica, solida, sa soffrire, ha tante opzioni davanti e in mezzo al campo. Ma al di là del Padova dovremo esserci noi a prescindere dall’avversario. Non dobbiamo guardare gli altri temendoli, dobbiamo guardarli con l’idea di batterli. Le assenze le avranno loro e le avremo anche noi purtroppo. Da qua a dicembre serve la voglia di portare in fondo la partita e pensare subito a quella successiva. Giochiamo in casa, è l’ora di vincere per dare più stabilità al nostro campionato. L’erba del Comunale in salita? Non voglio attaccarmi alla fortuna e agli episodi, dipende anche dal momento dei singoli calciatori. Noi lavoriamo per creare di più e concedere di meno”

“Tomei è una persona piacevole, era il vice di Di Francesco quando io giocavo a Pescara: li ho seguiti anche in seguito nel loro lavoro. La rivalità è bella da vivere nel modo giusto, nei novanta minuti mettiamo da parte tutto ma poi abbiamo un buon rapporto e mi fa piacere che abbia vinto il premio, sta proponendo qualcosa di bello. La soddisfazione è che in un campionato lungo e difficile come quello di un anno fa siamo riusciti a batterli. E’ una gioia che resterà non tanto per me ma per l’Arezzo. Però non si vive di ricordi ma di punti: in tutti noi c’è voglia di continuare a sognare e raggiungere la salvezza”