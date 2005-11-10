Potrebbe essere una giornata significativa per il futuro della Sambenedettese. A San Benedetto del Tronto è previsto un incontro tra il presidente rossoblù Vittorio Massi e Luca Gallo, ex patron della Reggina, interessato a rilevare il club marchigiano. Un appuntamento che potrebbe rappresentare il primo vero confronto tra le parti dopo i contatti avviati nelle scorse settimane dall'imprenditore romano con Luca Gualazzini, legale della società.

Come riportato dal Corriere Adriatico, il faccia a faccia servirà a capire se ci siano le condizioni per trasformare l'interesse manifestato finora in una trattativa concreta. Il nodo principale sarà rappresentato dagli aspetti economici, con particolare attenzione alle eventuali esposizioni debitorie, al disavanzo previsto tra entrate e uscite fino al termine della stagione e alle risorse necessarie per affrontare il mercato di gennaio.

Gallo punta alla maggioranza, Massi potrebbe restare

L'intenzione di Gallo sarebbe quella di acquisire le quote di maggioranza della Sambenedettese, potendo contare anche sul coinvolgimento di altri imprenditori romani interessati a sostenere il progetto. Massi potrebbe invece conservare un ruolo all'interno della società attraverso una partecipazione di minoranza.

Non sarebbe esclusa neppure la permanenza dell'attuale presidente rossoblù, così come un eventuale coinvolgimento di imprenditori locali. Se le richieste economiche e le disponibilità del gruppo interessato dovessero trovare un punto d'incontro, l'operazione potrebbe svilupparsi anche in tempi relativamente rapidi.

Sullo sfondo un'altra possibile pista

Parallelamente, resta da monitorare un'altra ipotesi. Ci sarebbe infatti un imprenditore siciliano interessato alla Sambenedettese, che avrebbe affidato a Sandro Pochesci, ex allenatore dell'Aquila, il compito di avviare i contatti con Massi. Una pista sulla quale si starebbe lavorando già da alcune settimane e che potrebbe affiancarsi ad altre eventuali manifestazioni di interesse.

Il confronto tra Massi e Gallo potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per delineare gli scenari societari della Sambenedettese e capire se il futuro del club rossoblù sia destinato a cambiare proprietà.