14.45 - Un giorno separa il Como dalla ripresa del campionato e fino a marzo non ci saranno più pause nel mezzo. Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, presenterà in conferenza stampa la 12esima giornata di Serie A dal centro sportivo di Mozzate. Diretta testuale a cura di TMW.

14.47 - Inizio conferenza stampa previsto per le 15.

15.05 - Ancora qualche minuto di attesa prima dell'inizio.

15.06 - Inizia la conferenza stampa.

Ha parlato con Pisacane prima del Cagliari? Perrone e Paz arrivano dall'Argentina dopo grandi prestazioni...

"Con Fabio abbiamo un rapporto bellissimo, una stima importante. Non abbiamo parlato direttamente questa settimana. C'è amicizia e competizione. Mi aspettavo di vederlo in Panchina d'Oro, non so perché non sia successo. Domani sarà un grande piacere ritrovarlo. Un uomo vero, di grande personalità, con grande voglia di imparare tantissimo. Sarà sempre un valore aggiunto vederlo".

Cosa si aspetta dalla gara con il Cagliari?

"Speriamo vada bene domani. Ci sono i dati che dicono che stile di gioco hanno. Sono una squadra che difende molto bene, giocatori vicini tra loro e non lasciano linee per giocare. Mendy ha fatto gol in Nazionale. Ci sono giocatori di grandissima qualità, poi giocano in un modo difficile e hanno una grande idea di quanto vogliano fare oltre che attaccare forte".

Kean? Trasportato in Pronto Soccorso.

"Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo".