Calciatori e allenatori con Adriano Galliani, 11 club di Serie A con Giovanni Malagò. Al momento, sono questi i rapporti di forza in vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il 14 dicembre a Roma. A essere decisive saranno di conseguenza le altre componenti: su tutte la Lega Nazionale Dilettanti, che vale il 34% dei voti in sede di assemblea elettiva, ma anche la Lega Pro (12%) e la Lega Serie B (6%).

Il 4 dicembre confronto con la Serie C

La Lega Pro, presieduta da Matteo Marani, si riunirà in assemblea il prossimo 3 dicembre a Firenze. Il giorno dopo, in via telematica, i 57 club della terza serie - Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Inter Under 23 non votano - incontreranno entrambi i candidati, prima Galliani e poi Malagò. Si ripercorrerà così lo stesso iter seguito nelle passate elezioni, quando poi la Lega decise di non schierarsi tra l’attuale commissario straordinario e Giancarlo Abete, presidente della LND e candidato di bandiera.

Pochi giorni prima - il 30 novembre - è stato calendarizzato un incontro con le società di Serie B, che seguiranno un percorso analogo. Il focus resta ovviamente sui Dilettanti, anche se in quel caso il meccanismo è ancora più complesso, dato che sarebbero da riunire tutti i 99 delegati dei comitati regionali che compongono la LND.