Nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Antonio Conte ha raccontato un interessante aneddoto risalente ai primi tempi in cui era stato nominato allenatore della Juve: “Ero appena arrivato alla Juventus e stavamo facendo il ritiro a Bardonecchia. Il mercoledì avevamo giocato contro una squadra composta, come si dice scherzosamente, da una rappresentativa di boscaioli: eravamo andati subito in svantaggio e avevamo poi vinto con un risultato molto largo, credo 18-1 o 20-1. La domenica avevo organizzato un'altra partita contro la stessa squadra. Dopo quella gara avevo dato due giorni liberi ai giocatori, perché poi ci saremmo ritrovati in aeroporto per partire per gli Stati Uniti e proseguire il ritiro. Anche quella volta partiamo e prendiamo subito gol. Gigi era in porta nel primo tempo. All'intervallo cambio tutta la squadra, compreso lui, e faccio entrare Marco Storari. La partita finisce nuovamente con un risultato molto largo, intorno al 20-1. Una volta può capitare una distrazione, ma ripetere lo stesso errore nella seconda partita non andava bene. Così, alla fine, dico al team manager: «Fermati un attimo, prima di andare via. Devo parlare alla squadra».

Lo vedo agitato e gli chiedo che cosa stia succedendo. Mi risponde: «Nel primo tempo Buffon è andato via. Non sapeva che dovesse rimanere fino alla fine». Gli domando dove sia e lui mi dice che è già arrivato a Torino. A quel punto gli chiedo di chiamare Gigi e dirgli di tornare indietro, perché avevo bisogno di parlare alla squadra e volevo che ci fosse anche lui. Buffon torna, si scusa e io gli dico che non deve scusarsi: non sapeva che dovesse rimanere, ma per me era importante che fosse presente. Era uno dei capitani, insieme ad Alessandro Del Piero, e uno dei giocatori più rappresentativi del gruppo. A quel punto faccio la ramanzina a tutti: «Fatemi capire, giochiamo contro questa squadra e prendiamo gol dopo pochi secondi per la seconda volta? Una distrazione può capitare, ma non possiamo ripetere lo stesso errore».

Faccio il mio piccolo shampoo alla squadra e poi li lascio liberi. Tutti sapevano che Gigi era già partito per Torino, ma che aveva dovuto fare inversione ed era tornato perché glielo avevo chiesto. Per me sarebbe stato molto più semplice fare la ramanzina senza Buffon. Ma non sarebbe stata la stessa cosa. Gigi aveva commesso un errore senza saperlo, ma avrebbe dovuto informarsi. E il gruppo ha capito che quella regola valeva per tutti: l'aveva infranta Buffon, non un ragazzo della Primavera. Questo, a mio avviso, è il modo giusto per far passare un messaggio”.