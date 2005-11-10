13.45 - Reduce da una sosta vissuta da prima in classifica, la Lazio si prepara ad affrontare domani allo Stadio Olimpico il Lecce di Eusebio Di Francesco. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

14.01 - È iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Che bilancio fa di questa sosta? Come ha ritrovato i giocatori impegnati in nazionale e come sta Frattesi?

"Non devo riflettere su Frattesi, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita alle 18.30 e hanno lavorato in palestra con Belahyane e Dele-Bashiru, ieri abbiamo lavorato a bassa intensità e tutti hanno lavorato in gruppo. Parlo anche degli infortunati, Zac è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina, Adam ha avuto una piccola ricaduta sul problema avuto un mese fa. Settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato per un piccolo fastidio all'adduttore, pensiamo non sia nulla di grave".

Come dovrà gestire questo mese molto impegnativo?

"Noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani, affrontiamo una squadra solida ben allenata che non a caso ha fatto 7 punti in trasferta vincendo con Udinese e Venezia, pareggiando a Torino. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze. Sta a noi come sempre avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile".

Ha provato un sistema di gioco diverso, può essere un'opzione per le prossime settimane?

"Ci può stare, ma il modulo per come giochiamo non c'entra nulla. Per noi cambia solo la pressione, ma poi l'occupazione del campo lo possono fare tutti. Dobbiamo occupare le posizioni libere, ci può arrivare un centrale o un centrocampista, il modulo cambia poco. Conta la voglia, la partecipazione e la mentalità, Si può giocare con due centrocampisti, si può fare tutto. Quando andiamo a fare le pressioni rimaniamo solo con un mediano, conta poco il modulo".

Dovrete evitare dei black-out avuti con le piccole? Quanto sarà importante Gudmundsson?

"Non devo entrare solo nella testa di Gudmundsson, ma di tutti. Ha qualità importanti, ma ci sono anche altri giocatori. È vero che bisogna vedere cosa significa giocare poco, Dele-Bashiru e Lazzari hanno presenze e ci danno sempre un contributo importante. Albert quando sta bene è un giocatore di altissimo livello per qualità e non solo. Tanti di loro che hanno trovato poco spazio avranno la possibilità di giocare dal primo minuto domani, poi ci sta che uno possa giocare più o meno bene".

Chi sta giocando meno ha raggiunto un livello fisico per essere pronto a giocare dall'inizio?

"Io non sono mai sereno, però ho la consapevolezza che questi sono ragazzi che non si risparmiano mai. La qualità di corsa per volume e sprint è alta, sono tutti a buon livello e questo mi riempie d'orgoglio. Domani poi bisogna metterlo in pratica e far parlare il rettangolo verde".

Abbiamo trovato il cancello chiuso, ha dovuto scavalcare anche lei? Questa stagione per voi rappresenta una serie di cancelli da scavalcare?

"Volevo lasciare la macchina per strada e scavalcare, questo non è un gioco (ride, ndr). Noi dobbiamo vivere alla giornata, i ragionamenti sulla classifica li possiamo fare solo nelle ultime 7-8 partite. Sappiamo che sono tutte partite importanti, noi dobbiamo giocare ogni partita con il rispetto degli avversari e poi vedremo dove si arriva. Io alleno una squadra che deve vivere alla giornata, è inutile stare lì a fare calcoli. Le difficoltà le sappiamo tutte, è importante non sbagliare a livello di atteggiamento e mentalità".

Pensa che è stata fatta una crescita mentale?

"Ieri abbiamo rivisto la partita di Napoli e siamo stati in sala video, abbiamo visto le transizioni che si fanno, il veleno su ogni palla deve essere il nostro DNA. Nel primo tempo potevamo fare più di un gol, nei primi 15 minuti del secondo tempo se avessimo perso la partita non si poteva dire nulla. Poi però siamo tornati in partita con grande mentalità. Dobbiamo ricordare cosa ci ha portato qui, ci siamo perché giochiamo da squadra e non si molla di un centimetro. La squadra si aiuta in tutte le zone del campo. Noi sbaglieremo sempre, prenderemo qualche imbucata ma la accettiamo, l'importante è che non manchi questo spirito e questa voglia di soffrire. Se penso alle due partite con Milan e Monza ci sono stati dei miglioramenti, anche a Venezia siamo usciti dal campo e c'è andata bene, Mandas ci ha dato una grandissima mano in queste partite, ma a livello di mentalità abbiamo fatto uno step importante. Dobbiamo sempre lavorare con serietà, bisogna ricordare da dove siamo partiti".

È qui da sei mesi, si sta legando all'ambiente. Sta pensando al lungo periodo per rimanere qualche anno e smettere di fare questo giro che ha fatto in carriera?

"Devi chiedere se fare un po' lo gitano e a me piace, io amo andare in giro e toccare con mano culture e mentalità completamente diverse. La mia crescita in questi anni viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo di essere sempre i più bravi, ma non è assolutamente così. Se riesci a mettere qualcosa dentro di altre culture è importante. Sinceramente non penso se devo stare 2 o 3 anni, penso a oggi e mi sento a mio agio qua. Ho la sensazione di stare qui da dieci anni. Dopo la sconfitta col Mantova sembrava ci fosse un funerale e questo ambiente e questo legame mi piace, quando uno sta bene in un posto ci deve pensare più di una volta perché è difficile trovare posti dove si può lavorare così bene e spero di restare qui a lungo".

A che punto è la crescita di Floriani? Può essere un rischio modificare così tanto la difesa in vista di domani?

"Ho grande fiducia in tutti, vedo come lavorano. Anche Doekhi analizzando le sue partite ha sempre fatto bene, ha avuto un problema alla mano e si è trovato fuori. C'è grande fiducia nel reparto difensivo, anche Pedraza ha messo minutaggio per quanto ha fatto quasi tutte le partite da subentrato. Vediamo poi chi giocherà, hai già fatto fuori Provstgaard ma vediamo se giocherà o meno. Su Romano ci sta che in fase difensiva possa soffrire come è successo nel secondo tempo con Lang, ma l'esperienza si fa giocando questo tipo di partita. Ci sta che possa subire un avversario tecnico come Lang, ma noi siamo contenti della sua crescita e del rinnovo di contratto. È un ragazzo molto intelligente con grande senso di appartenenza, qualche sofferenza fa parte del suo percorso di crescita".

Dove crede si possa esprimere meglio Noslin?

"Per la mentalità che ha Noslin può giocare anche difensore centrale, in questo momento ha una convinzione e una condizione fisica incredibile. Può giocare in qualsiasi ruolo, ha voglia e forza nelle gambe. Sinceramente in questo momento dove ci manca un giocatore come Zaccagni, che è il nostro capitano e che ha una qualità incredibile, Noslin può fare quel ruolo e lo ha dimostrato anche a Napoli. Non sono d'accordo con voi sulla prestazione di Pinamonti, lo avete massacrato ma credo che abbia fatto un grandissimo primo tempo a Napoli. Poi nella ripresa abbiamo sofferto un po' tutti, ma anche Pinamonti è in grandissima crescita".

Ha già catechizzato la squadra per possibili nottate passate su GTA6?

"Saranno cazzi loro se giocheranno alla playstation, non so proprio di cosa stai parlando. Non mi creo questo problema, questo fa parte dell'essere professionisti e avere amor proprio verso il lavoro che si svolge. Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se ha passato la notte a GTA6. Vediamo poi domani mattina alle 9 la colazione tutti insieme, mi metterò lì concentrato e vedrò come stanno gli altri".

Pedraza si sta ambientando? Anche per lui l'assenza di Tavares può essere la svolta?

"Il giorno dopo la partita col Genoa l'ho chiamato in ufficio e ho parlato con lui, ero convinto che tutto quello che stavamo preparando non gli era entrato bene nella testa. Lui veniva da un calcio e una mentalità totalmente diversa, lui ha sempre giocato 4-4-2 con blocco basso, tutte le nostre proposte per lui erano arabo. Lo sapevo, stava capendo poco e da quel momento ha svoltato. Non doveva fasciarsi la testa, doveva parlare e capire. Siamo rimasti più sul campo, abbiamo fatto delle sedute video e dopo poco gli è venuto tutto facile. Quando è entrato ci ha fatto vincere delle partite, ha capito il giochino e ora è dentro. Lui ha fatto una cosa diversa per tutta la vita, ha sempre fatto il terzino stando largo mentre noi gli chiediamo di venire dentro e prendere un riferimento. Siamo contenti, farà una grande partita".

Crede che serve una revisione dei calendari per evitare così tante sfide oltre agli impegni delle nazionali?

"Non è facile, 20 giorni non passano mai. Noi sappiamo quello che abbiamo dovuto fare e non è facile, anche il fatto di aver ele coppe europee e non è una roba semplice. Più che noi allenatori è una questione di FIFA e UEFA che deve sedersi con i proprietari dei club, in questo modo non se ne esce fuori. Quando giocavo io si giocava tanto, avevo la fortuna di arrivare ai quarti di finale e tante volte in semifinale o finale di coppe e facevo 52-53 partite in stagione. Il problema è che adesso tante volte si gioca venerdì, si gioca sabato alle 3 e sono gli orari anche che con i tempi di recupero sono cambiati. Per questo ci sono tanti infortunati, in questo momento si gioca tanto anche perché vengono pagati stipendi e ingaggi più alti. Noi non siamo le persone adatte a lamentarci, per quello che guadagniamo in un mondo dove c'è crisi i nostri sono salari importanti. Non sono io a venire qui a lamentarmi, devono essere gli altri a trovare sistemazioni o cose più innovative e diverse".

Quale partita in questo mese definirà maggiormente il vostro cammino?

"Non rispondo perché c'è poco da rispondere. I tre punti di domani sono gli stessi che ci andremo a giocare a Torino, con l'Atalanta o a Frosinone. Saranno avversari diversi, ma pensiamo alla partita di domani. Mi viene troppo difficile dire cosa penso, io penso alla partita di domani e poi vedremo cosa faremo a Torino e con l'Atalanta. È come se mi chiedi adesso cosa penso del derby, so che è una partita importante ma se ci penso già adesso immagina come posso arrivare tra 15-20 giorni".

14.32 - È terminata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.