Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Palermo in una sfida che, almeno sulla carta, vede i rosanero partire con i favori del pronostico. I giallorossi, chiamati a risalire la classifica, arrivano all'appuntamento dopo due settimane di lavoro durante la sosta per le nazionali. Un periodo che ha permesso a Michele Mignani di conoscere meglio il gruppo e trasmettere alla squadra i propri principi di gioco. Il tecnico, ex della partita, non nasconde le difficoltà dell'impegno, ma si presenta con fiducia: l'obiettivo è disputare una grande prestazione e provare a conquistare punti davanti al proprio pubblico. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Mister, il Palermo arriva da grande favorito, considerando anche la differenza di classifica. Come ha preparato questa partita e come intende affrontare una squadra di questo valore?

"La classifica racconta quello che è il divario attuale tra le due squadre, soprattutto in termini di punti e di risultati ottenuti. È evidente che, sulla carta, ci sia una formazione favorita. Ho avuto però la possibilità di lavorare per due settimane con i ragazzi e credo che abbiano svolto un lavoro giusto. Con tutto il rispetto per l'avversario che andremo ad affrontare, sono convinto che faremo una grande partita. Il nostro obiettivo è anche quello di conquistare punti, ma credo che i risultati arriveranno attraverso le prestazioni. Mi auguro che possa succedere già a partire da domani".

Sotto quali aspetti avete lavorato maggiormente in queste due settimane? Quali principi vuole vedere in campo contro una squadra come il Palermo?

"Abbiamo lavorato sui principi che dobbiamo cercare di portare in ogni partita, indipendentemente dal fatto di affrontare la prima in classifica, l'ultima oppure una squadra di metà graduatoria. Dobbiamo mettere in campo intensità, provare a proporre le nostre idee, difenderci bene e cercare di fare male all'avversario. Naturalmente molto dipende anche da quello che ci concede chi abbiamo di fronte, ma dobbiamo innanzitutto pensare a noi stessi. Sappiamo di affrontare una squadra forte, molto ben allenata e con obiettivi chiari, ma anche noi abbiamo i nostri. Dovremo andare a battagliare, correre più dell'avversario, saltare più in alto e provare a segnare un gol in più".

C'è anche un precedente recente tra Catanzaro e Palermo, con le due squadre che nella scorsa stagione si sono affrontate in una doppia sfida molto combattuta per i playoff. Quanto può incidere quel ricordo sulle motivazioni dei giocatori?

"Credo che la voglia di rialzarsi debba essere qualcosa che ognuno di noi ha dentro, indipendentemente da quello che è successo nella passata stagione. Oggi siamo due squadre diverse. Il Catanzaro è cambiato maggiormente rispetto al Palermo, che ha mantenuto la stessa struttura e lo stesso allenatore. Noi abbiamo cambiato più giocatori e anche due allenatori in dodici giornate. I ragazzi devono sapere che ogni partita parte dallo 0-0 e che tutto è possibile. Voglio avere questa certezza e sono convinto che scenderemo in campo per giocarcela".

Qual è l'aspetto che la preoccupa maggiormente della forza del Palermo? La qualità offensiva o anche la capacità di reagire quando si trova in svantaggio?

"Il Palermo è una squadra completa. I numeri dicono che ha segnato in tutte le partite disputate e che, arrivati alla dodicesima giornata, cominciano a essere indicativi. Ha il miglior attacco del campionato e dispone di alternative in ogni ruolo. Inoltre, ha un allenatore vincente, che questo campionato lo ha già conquistato più volte. Ci sono tanti elementi che confermano la forza dei rosanero. Verranno a Catanzaro per provare a vincere e noi faremo tutto il possibile per conquistare la nostra partita".

Dopo queste due settimane di lavoro si percepisce maggiore serenità. Quanto è cambiato il suo rapporto con la squadra rispetto ai primi giorni?

"Probabilmente è l'espressione di un allenatore che ha avuto la possibilità di lavorare più a lungo con il gruppo e di conoscerlo meglio. Quando arrivi, è vero che magari hai affrontato tanti calciatori da avversario, ma finché non li alleni non puoi conoscerli fino in fondo. Questo periodo mi ha dato sicuramente maggiore serenità e la consapevolezza che qualcosa siamo riusciti a trasmettere. Credo che stiamo diventando una squadra".

La rosa è numerosa e alcuni giocatori, come Cassa e Buso, hanno trovato meno spazio ultimamente. Come stanno vivendo questa situazione dal punto di vista mentale?

"Quando hai una rosa numerosa e devi fare delle scelte, devi necessariamente prenderle, anche in tempi brevi. In queste due settimane abbiamo fatto delle valutazioni e, come succede in tutte le squadre, ci sarà chi giocherà di più e chi giocherà di meno. La forza di un gruppo diventa importante quando anche chi trova meno spazio mantiene alta l'intensità degli allenamenti e alimenta la competizione interna. È quello che sto vedendo quotidianamente. Nonostante le difficoltà legate a un gruppo numeroso, tutti si sono messi a disposizione fin dal primo giorno. Credo che sotto l'aspetto mentale stiano bene e lavorino per credere in quello che proponiamo, con la voglia di conquistarsi nuovamente spazio".

La varietà delle soluzioni offensive rappresenta un vantaggio oppure rischia di rendere più complicate le sue scelte?

"Non la considero una difficoltà. È normale che alcuni giocatori siano più avanti rispetto ad altri in questo momento, ma soprattutto nel reparto offensivo abbiamo caratteristiche differenti. Questa varietà può offrirci opportunità e soluzioni diverse, anche durante la partita".

Per lei sarà un'altra sfida da ex, dopo quella contro il Cesena. Che significato ha affrontare il Palermo? C'è qualche sassolino che vorrebbe togliersi dalle scarpe?

"Non ho sassolini da togliermi. Anzi, ringrazio il Palermo per avermi dato la possibilità di allenare una squadra e una piazza così importanti. Oggi, però, sono l'allenatore del Catanzaro e voglio guardare in casa mia. Desidero fare tutto il possibile, insieme alla squadra, per tirare il Catanzaro fuori da questa situazione.

Pafundi sarà a disposizione per la partita?

"Pafundi non sta bene. Durante la settimana ha accusato un piccolo risentimento muscolare. Non si tratta di nulla di grave, ma non sarà della partita. Non possiamo permetterci di rischiarlo: anche se non avverte un dolore particolarmente forte, dobbiamo prestare grande attenzione".

Buso può essere impiegato in diverse posizioni offensive. In quale ruolo lo vede maggiormente?

"Dipende anche dal sistema di gioco. È un calciatore che può ricoprire tranquillamente il ruolo di seconda punta e può giocare anche largo su una delle due corsie, perché nasce come punta esterna e possiede quelle caratteristiche. Credo, però, che una delle sue qualità migliori sia la capacità di vedere la porta. Lo ha dimostrato anche a Benevento, quando è riuscito a trovare lo spunto che ci ha permesso di pareggiare. Al di là della posizione, penso che tenerlo vicino alla porta possa renderlo ancora più utile alla squadra".

Il Ceravolo si prepara a una grande cornice di pubblico, con una presenza importante anche dei tifosi del Palermo. Quanto potrà incidere il sostegno della tifoseria giallorossa?

"Per noi sarà molto importante. Conoscete questo pubblico probabilmente meglio di me e sapete quale spinta possa dare alla squadra. Abbiamo un gruppo composto da ragazzi giovani, ma anche da calciatori che hanno già condiviso tante gioie con questa gente. Avere una tifoseria così calda e numerosa può rappresentare soltanto un vantaggio. Cercheremo di sfruttarlo".