Conclusa la seconda sosta per le nazionali, la Cremonese è pronta ad affrontare un mese e mezzo ricco di impegni ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Il primo avversario è il Sudtirol, che ospiterà i grigiorossi allo stadio “Druso” sabato 21 novembre alle ore 15. Alla vigilia della gara, mister Fabio Pecchia ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Nelle ultime gare il possesso palla medio della Cremonese è sceso, mentre il numero degli xG è aumentato nonostante la media tiri a partita sia rimasta la stessa. Sono numeri frutto dell’andamento della gara o di una strategia ben precisa?

“Domanda interessante. Ci sono alcuni dati che se presi singolarmente possono essere sia interessanti che fuorvianti, bisogna incrociarli per tante situazioni. Oltre al possesso palla in sé sarebbe interessante capire dove viene sviluppato, se nella propria metà campo o in quella offensiva, e anche capire quando viene fatto: se si è in vantaggio o in svantaggio. La cosa che a me piace esaltare di questo periodo è tutto ciò che abbiamo fatto, inseguire gli avversari andando a prenderli alti, mostrando sempre spirito di sacrificio e umiltà come un tutt’uno. Già la partita di domani è una di quelle che potrebbe essere interpretata in tanti modi, per questo dovremo essere squadra nell’animo e nello spirito”.

L’impiego dei giovani non è cambiato, ma l’impressione è che il rendimento sia salito. La loro presenza in campo ha inciso nel miglioramento dei risultati?

“Io parlo sempre di caratteristiche. La gestione della rosa sarà fondamentale in questo mese, al settore giovanile faccio i complimenti per il lavoro che hanno svolto e per i ragazzi che hanno formato, ma da qui in avanti sarà fondamentale avere un gruppo compatto e scegliere i migliori per affrontare la partita. Lottici, Berti, Grassi o Lordkipanidze, starà a me inserire i giocatori nel migliore dei modi, abbiamo un gruppo composto da giovani interessanti e giocatori con grande leadership”.

Ultimamente la squadra sembra giocare con più velocità. Come spiega questo miglioramento?

“Recuperare tanti giocatori permette di alzare in maniera spontanea il livello degli allenamenti: tra i giocatori c’è concorrenza e questo si vede anche sul campo. C’è ancora tanto da fare e dobbiamo guadagnarcelo continuando a lavorare e alzando l’intensità del lavoro, così potremo portarlo in automatico in gara”.

In futuro Bonazzoli e Stuckler possono agire insieme sul fronte d’attacco?

“Questa è un’opportunità. Dobbiamo essere sempre competitivi, David recupera da un lungo periodo di attività ed io ero il primo curioso di lavorare con lui. Deve continuare così e migliorare la sua condizione. Poi sarà quello che vedo in settimana sul campo, insieme alle esigenze della partita, a definire il resto. È un’opzione realistica”.

In questi giorni sono state organizzate diverse attività per avvicinare la squadra ai tifosi. Come giudica questo tipo di iniziative?

“Sono state belle settimane, anche durante la partita giocata allo Zini ho visto tantissimi ragazzi sugli spalti e penso che sia stata un’esperienza molto positiva, mi auguro che ci si possa aprire ancora di più al pubblico. Abbiamo bisogno del contatto diretto con la piazza, sta a noi dare la giusta spinta alzando il livello sul campo”.

Cosa teme di più del Sudtirol?

“Prima di tutto bisogna fare i complimenti al club, che ha dato continuità in Serie B strutturandosi nel tempo. Hanno uno stile di gioco agli antipodi rispetto al passato, dovremo essere molto consapevoli della partita e dei momenti, sfidiamo una squadra che ha fa grande possesso e ha un’identità molto chiara”.

Si aspetta un avversario aggressivo o più prudente?

“La partita si può immaginare in diversi modi, sicuramente il Sudtirol è una squadra che vuole avere palla e gestire il possesso. In casa crea tante situazioni, parliamo di un campo impegnativo: noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara con lucidità e pazienza”.

Ci sono ballottaggi nella formazione titolare? Quali sono gli assenti?

“Fra qualche giorno Bianchetti tornerà in gruppo, poi sarà il turno di Gerli tra una decina di giorni: per il resto sono tutti dentro. I dubbi di formazione ci sono e di questo sono contento, perché i ragazzi spingono e quindi ho la possibilità di scegliere”.

In questi giorni ha guardato la classifica? Sta già facendo dei calcoli?

“Assolutamente no, non li ho mai fatti. Dobbiamo pensare alla partita di domani e giocarcela. Abbiamo tante cose su cui lavorare e da migliorare, il percorso è lungo. Ci teniamo stretto quello che è stato, che crea entusiasmo e ne abbiamo bisogno, ma poi ci si concentra alla sfida di domani”.

Quali sono gli aspetti da migliorare?

“A Vicenza siamo andati in vantaggio con merito, ma dopo abbiamo subito un gol mentre eravamo schierati. Dobbiamo portare più uomini in zona area, abbiamo bisogno degli inserimenti per cercare la rete. Questi sono aspetti su cui lavorare, inclusa la compattezza: la Serie B la conosciamo tutti, bisogna essere sempre ben allineati”.

Sul gol del Vicenza Licina non ha coperto bene il terzino avversario. Ne ha parlato con lui al termine della gara?

“Cinque minuti prima stava coprendo bene Costa, quindi sapeva cosa fare. Probabilmente abbiamo abbassato l’attenzione ed è per questo che serve la voglia di stare sul pezzo sempre, anche quando si è in vantaggio”.

La sosta è arrivata dopo tre vittorie consecutive. Serviva riposare o col senno di poi avrebbe preferito continuare a giocare?

“Da qui al 27 dicembre ci aspettano nove partite in pochi giorni, si entra nel vivo. Ciò che è stato non dipende da noi, abbiamo ricaricato le energie e ora bisogna pensare solo a spingere”.

La difesa è diventata un punto di forza di questa squadra…

“Sì, e questo è possibile se tutta la squadra mantiene l’intensità difensiva. Così come quando si attacca chiedo di partecipare anche ai nostri portieri, la linea difensiva riesce a lavorare bene quando ci sono le giuste coperture e le giuste aggressioni. In difesa abbiamo giocatori molto esperti e con grande fisicità, ma funziona solo se in tutti gli elementi c’è la giusta intensità”.

Thorsby ha dimostrato di sapere fare tante cose in mezzo al campo…

“Dobbiamo lavorare anche sulla sua conclusione, a Vicenza si è trovato in due situazioni importanti e quello è un fattore che conta. La fase realizzativa deve riguardare tutti, serve attaccare la porta con maggiore convinzione e lo dico anche per gli esterni come Licina e Vandeputte. In questo momento Morten dà equilibrio e sostanza, oltre ad avere l’intelligenza di trovare spazi quando la squadra ha bisogno di copertura. Sono contento delle sue prestazioni, anche perché sa relazionarsi al meglio con tutti nello spogliatoio, giovani e più esperti”.