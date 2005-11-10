La Juventus blinda un altro talento del proprio settore giovanile e che sta crescendo grazie alla Next Gen in Serie C. Augusto Sedorf Owusu, centrocampista classe 2005, ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2031. Torinese, tifoso bianconero, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus fino a debuttare in prima squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all'Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo.



Spaletti, oltre alla gara con il NEC, lo ha portato in prima squadra altre 4 volte: in Europa League contro l'AZ Alkmaar e in campionato contro Milan, Sassuolo e Genoa. In tutte e 4 le gare è rimasto in panchina, ma sicuramente assaporare la prima squadra è stato utile per il ragazzo, che è protagonista indiscusso della formazione Under 23 che gioca in Serie C.

In estate diverse squadre si erano fatte sotto per il centrocampista, ma la Juventus lo ha tolto dal mercato ad agosto dimostrando di voler puntare su di lui. Le convocazioni in prima squadra, il debutto in Europa League e ora il rinnovo fino al 2031 dimostrano quanto la Juventus punti sul giocatore.