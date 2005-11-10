Dopo la sosta per le Nazionali, domani riparte la Serie A con la dodicesima giornata. Via alle 15:00 dove all'Olimpico si gioca la sfida tra Lazio e Lecce e per l'occasione il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei ventisei convocati per il match. Tornano tra i convocati Monteiro e Berisha, out i lungo degenti Perotti e Ilic. Di seguito la lista completa.

Lazio-Lecce, i convocati di Di Francesco

Portieri - Bleve, Borbei, Falcone.

Difensori - Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Danilo Veiga.

Centrocampisti - Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

Attaccanti - Paco Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.