Il futuro del Partenio-Lombardi passa dalla disponibilità dei finanziamenti regionali, ma anche dal confronto tra le diverse proposte presentate per la realizzazione del nuovo stadio. Dopo il progetto illustrato da Angelo Antonio D'Agostino per conto dell'Avellino, il sindaco Nello Pizza e l'assessore ai Lavori pubblici Enza Ambrosone sono intervenuti in conferenza stampa a Palazzo di Città per chiarire la posizione dell'amministrazione comunale. La volontà di realizzare l'impianto è stata ribadita, ma restano diversi interrogativi sulla proposta privata, soprattutto in termini di sostenibilità economica e copertura finanziaria. Il Comune, che ha già presentato un proprio Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), non intende fare passi indietro, ma assicura che la scelta finale sarà determinata esclusivamente dalla convenienza per la collettività. Di seguito le dichiarazioni più significative, riprese da TuttoAvellino.

Stadio, Pizza: "Non c'è alcun derby con D'Agostino"

Il primo cittadino ha voluto innanzitutto sgombrare il campo da possibili interpretazioni legate a una contrapposizione tra l'amministrazione e la proprietà dell'Avellino. Nessuna preferenza per un soggetto rispetto a un altro e nessuna volontà di ostacolare il progetto presentato da D'Agostino. Ci sono, tuttavia, aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti.

"Non c'è alcun derby e nessuna contrapposizione. Lo stadio si farà nell'interesse della città e della collettività", ha chiarito Pizza, spiegando anche le ragioni che hanno portato il Comune a presentare una propria alternativa: "Semplicemente, non essendoci chiarezza, abbiamo presentato un nostro progetto per lo stadio".

Il sindaco ha ricordato che il DIP comunale è stato predisposto in un momento nel quale non erano ancora chiare le intenzioni dell'US Avellino. Una proposta che, secondo le prime valutazioni, comporterebbe un investimento di circa 72 milioni di euro, rispetto ai circa 120 milioni di valore del progetto privato.

"Verificheremo la proposta quando sarà chiarita nei dettagli e sceglieremo l'opzione più conveniente per la collettività", ha aggiunto Pizza, precisando che anche la valutazione economica del progetto comunale resta provvisoria e potrà essere aggiornata in base agli approfondimenti successivi.

Il progetto del Comune e i dubbi sulla sostenibilità

A entrare maggiormente nel dettaglio delle due proposte è stata l'assessore Ambrosone. Il progetto inserito nel DIP comunale presenta caratteristiche essenziali: niente spazi commerciali o ristoranti, ma uno stadio moderno, coperto e con soli posti a sedere. Una soluzione che consente di contenere i costi attraverso una progettazione basata su precise valutazioni tecniche.

Diverso il discorso per la proposta presentata da D'Agostino, che prevede un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro e che, secondo l'amministrazione, necessita ancora di verifiche approfondite, soprattutto sul versante della sostenibilità economica e del piano finanziario.

Pizza ha anche affrontato il tema dell'impegno economico richiesto al Comune nell'ambito della proposta privata. Secondo la ricostruzione del sindaco, tra finanziamento, rinuncia ai canoni e alle utenze per un periodo di 60 anni, l'amministrazione dovrebbe sostenere un impegno significativo, quantificabile in circa 70 milioni di euro, senza un ritorno economico diretto, se non la soddisfazione di vedere eventualmente l'Avellino raggiungere la Serie A.

Il primo cittadino ha ribadito di non avere alcun antagonismo nei confronti del presidente e della società biancoverde, ma ha anche spiegato l'amarezza che ha portato alla presa di posizione pubblica del Comune dopo la precedente conferenza stampa, nella quale era stata prospettata anche la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria e di ricorrere al commissariamento. Una prospettiva che, secondo Pizza, ha contribuito ad alimentare le tensioni con una parte della tifoseria.

Finanziamenti regionali, la partita decisiva

Un passaggio centrale della conferenza ha riguardato la copertura finanziaria dell'intervento. Ambrosone ha confermato che il dialogo con la Regione prosegue e che l'amministrazione sta lavorando sulle risorse residue dell'attuale programmazione. L'obiettivo è utilizzare le somme ancora disponibili per finanziare una prima parte dell'opera, ricorrendo eventualmente alla programmazione successiva qualora le risorse non fossero sufficienti.

Dei 72 milioni di euro richiesti dal Comune, infatti, devono essere sottratti i 2 milioni già erogati lo scorso anno e ulteriori 2 milioni destinati alla progettazione. La somma ancora da reperire ammonterebbe quindi a 68 milioni di euro.

L'assessore ha richiamato anche gli esempi degli stadi di Salerno e Napoli, sottolineando come le relative procedure siano state avviate da alcuni anni senza essere ancora arrivate a conclusione. Un elemento che suggerisce prudenza sui tempi e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti. Anche l'eventuale compatibilità delle risorse regionali con un'operazione di partenariato pubblico-privato potrà essere valutata soltanto una volta chiariti tutti gli aspetti della proposta.

Su un punto, comunque, Pizza è stato categorico: senza i finanziamenti regionali nessuno dei due progetti potrà essere realizzato.

"Quando avremo i fondi, sceglieremo il progetto più funzionale per la comunità", ha spiegato il sindaco, indicando nella sostenibilità economica, nella progettualità, nel piano finanziario e nel ritorno per il territorio i parametri fondamentali per la decisione finale.

Anche il DIP comunale, ha precisato, dovrà essere ulteriormente approfondito e discusso. Non è dunque ancora una scelta definitiva, ma una proposta sulla quale l'amministrazione ritiene di avere già elementi tecnici concreti. Da qui anche la riflessione conclusiva di Pizza: "Non capisco perché altri presentano disegni e vengono presi in parola, noi presentiamo dettagli e fatti e non veniamo creduti".

La volontà di realizzare il nuovo Partenio-Lombardi, almeno nelle intenzioni dichiarate da entrambe le parti, non è in discussione. Restano da sciogliere i nodi economici, tecnici e progettuali. La priorità, per il Comune, sarà individuare la soluzione più sostenibile e funzionale per la città e per un'intera provincia.