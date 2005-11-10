L'Italia parte forte al Mondiale Under 17: 6-0 alla Giamaica, Croci inizia con una doppietta
Simone Lorini
Facile successo per l'Italia, che esordisce con un 6-0 al Mondiale Under 17: Giamaica surclassata già nei primi minuti, con Federico Croci che realizza primo e secondo gol dell'avventura iridata azzurra. Al 7' Gasparello allarga per Landi, conclusione di prima intenzione parata dall'estremo difensore giamaicano e tap in dell'attaccante della Fiorentina, che si ripete al 15' con un bel destro a incrociare da sinistra. Ancora Gasparello protagonista con l'assist per la punta numero 21.
Al 34' Perillo di testa fa 3-0 su invito di Landi, ancora gran palla di prima di Croci a servire l'attaccante di scuola Empoli. Sempre Perillo in gol prima della pausa tra i tempi, con un colpo di testa su cross da angolo, colpevolmente lasciato da solo in area di rigore dalla difesa giamaicana. Secondo tempo nel quale Franceschini cambia qualcosa, ma l'Italia continua a macinare gioco ed occasioni. Al 56' ecco il pokerissimo: Fugazzola invita Giammatei alla prodezza a centro area: mezza rovesciata da figurina per il fantasista della Roma. Sembra finita, coi ritmi che calano, ma c'è tempo anche per il 6-0 del neoentrato Corigliano: palla persa nella propria metàcampo dalla Giamaica, il fantasista della Roma ringrazia e insacca.