Sempre più nel vivo il campionato di Serie C sarà in campo per una quattro giorni di calcio, con la 15ª giornata che prenderà il via questa sera e si concluderà poi nella serata di lunedì (CLICCA QUI per leggere il programma completo del turno).

Trenta gare in tutto, dieci per girone, e tutte molto interessanti, da seguire anche attraverso i nostri live match, ma andiamo a vedere ora le cinque che - per i più svariati motivi - possono rubare maggiormente la scena alle altre.

Le partite scelte da TuttoMercatoWeb.com

GIRONE A

Trento-Cittadella: è il classico - anzi, il più classico, dei big match, dove l'aspetto tecnico-tattico andrà sicuramente in secondo piano, sarà la testa a far da padrona. In un 'Briamasco' sold out, i padroni di casa faranno di tutto per battere la capolista, distante solo due punti: va da sé che, in questa eventualità, il Trento sarebbe almeno per due giorni in vetta, in attesa poi che domenica scenda in campo l'Union Brescia, che sarà spettatore interessato del confronto. In caso di parità tra le due formazioni che stasera si sfideranno, i lombardi hanno una ghiotta occasione per tenerle dietro in classifica.

GIRONE B

Sambenedettese-Perugia: momento delicato per ambo le formazioni, con il tecnico della Samb Filippo D'Alesio che torna a tremare; lo scorso anno fu esonero dai rossoblù proprio dopo il ko interno contro gli umbri. E attenzione, allo al 'Riviera delle Palme' si rivedrò Alessandro Gaucci, tornato al Perugia ma con un passato nelle Marche che va dal 2000 al 2004. Clima dunque decisamente caldo, con punti pesanti in palio, perché i padroni di casa devono guardare alla salvezza, gli umbri almeno a rientrare in zona playoff.

GIRONE C

Casertana-Salernitana: due squadre alla ricerca di continuità, e anche - sponda granata - della zona playoff. Con Di Bari in panchina il tanto agognato cambio di passo non è arrivato. Un peccato, però, non vedere sugli spalti il pubblico salernitano, al quale è stata vietata la trasferta

Crotone-Cosenza: altro derby, altra corsa. Senza vittoria, gli squali rischiano di mettere già ora la pietra tombale sulla stagione, ma i tre punti son quel che vuole anche il Cosenza, che ha iniziato la risalita: i precedenti non giocano proprio a favore del Crotone, che non vince il derby in casa dal 21 novembre 1976, giorno che segnò un 3-0. I tabù son fatti per essere sfatati, ma vedremo quanto peserà il loop negativo.

Catania-Bari: anche in questo caso, big match senza pubblico ospite. Un vero peccato, ma il 'Massimino' ne approfitterà per spingere più che mai i rossazzurri. E proprio su quel rettangolo verde si sfideranno due filosofie di calcio differenti, certificate dai numeri: il Catania è il secondo miglior attacco del raggruppamento, il Bari ha invece la difesa meno battuta del campionato. Discorso a parte quello della classifica, ma con tre punti gli etnei potrebbero accorciare.