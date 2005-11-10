Facile successo per l'Italia, che esordisce con un 6-0 al Mondiale Under 17: Giamaica surclassata già nei primi minuti, con gli Azzurrini di Franceschini che dominano il campo soprattutto nel primo tempo, con una gestione accorta delle energie nella ripresa. Queste le note migliori e peggiori della sfida appena terminata in Qatar:

TOP

Federico Croci - Il 2010 firma primo e secondo gol al Mondiale Under 17 degli azzurri e se il primo si può attribuire ad una buona dose di casualità, il secondo è Federico Croci 'in purezza': un destro di grande precisione che dimostra come il rapporto con il gol di questo giovane attaccante sia di primissimo livello. L'avversario di oggi era modesto, ma con queste prestazioni sarà difficile convincere Franceschini a farne a meno, nonostante la differenza di età con la maggior parte degli avversari.

Francesco Gasparello - Il gioiello del centrocampo dell'Atalanta è l'uomo ovunque della mediana azzurra: dà il là ai primi due gol e conclude pericolosamente poco dopo sfiorando il tris. Ma ancor più delle giocare in occasione di 1 e 2-0 c'è una prova maiuscola da collante tra difesa e attacco, tanto che ad un certo punto viene da chiedersi se l'Italia giochi in undici o in superiorità numerica.

FLOP

La Giamaica - Difficile valutare quanto buona è stata la prova dell'Italia per l'enorme differenza tecnico-tattica con gli avversari, che lasciano praterie immense agli azzurri per fare male. Dopo 15' il risultato è 2-0 ma sarebbe potuto essere molto molto più pesante senza almeno 3 prodigiosi interventi del portiere avversario. I Reggae Boyz sono chiamati ad una prova molto più accorta nel prosieguo del Mondiale se vorranno evitare nuove brutte figure: la buona notizia è che l'avversario più tosto lo hanno già affrontato.