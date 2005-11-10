Dopo la sosta per le Nazionali, domani riparte la Serie A con la dodicesima giornata. Via alle 15:00 dove al Sinigaglia si gioca la sfida tra il Como e Cagliari. Per l'occasione il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha diramato la lista dei ventisei calciatori per il match. Tornano a disposizione Aurelio, Obert, Fadera e Nzola. Prima convocazione anche per Idrissi, out dalla scorsa stagione dopo la rottura ai legamenti del ginocchio. Chiamata anche per i giovane Sugamele. Fuori dalla lista Winks, Felici e Mina. Di seguito la lista dei convocati.

Como-Cagliari, i convocati di Pisacane

Portieri - Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori - Ze Pedro, Idrissi, Rodriguez, Kofler, Sugawara, Obert, Aurelio.

Centrocampisti - Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Massolin, Sulev, Grandu.

Attaccanti - Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Ciervo, Fadera, Maldini, Sugamele.