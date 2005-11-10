Il 20 novembre del 1988, allo stadio Comunale di Torino, si affrontano la Juventus e il Napoli. I bianconeri di Zoff hanno acquistato in estate Rui Barros, Giancarlo Marocchi, Alessandro Altobelli e soprattutto Sasha Zavarov, primo grande calciatore sovietico ad arrivare nella nostra Serie A. Sarà una meteora. Invece l'anno precedente, per gli uomini di Ottavio Bianchi, è stato un incubo. Perché sembrava oramai fatta per il secondo Scudetto dopo quello del 1986, invece il Milan sorpasserà al fotofinish: i maligni parlano di qualche aiuto per i rossoneri, ma niente è mai stato provato.

Trionfo Napoli

Diventa una partita storica. Dopo il primo tempo il risultato è già sul tre a zero, grazie alla rete iniziale di Carnevale e alla doppietta di Careca che sembrerebbe chiudere definitivamente la contesa. Un dominio totale che, però, cambia faccia nel secondo tempo. Prima Galia, su lancio del già citato Zavarov, batte Giuliani in uscita. Poi lo stesso sovietico firma il 2-3 che sembra rimettere tutto in gioco. Dura pochino la speranza, perché ancora Careca firma la tripletta: stavolta sembrerebbe finita, ma Lanese concede un rigore per fallo su Laudrup, con De Agostini che trasforma. L'arbitro Lanese, salomonico, concederà un rigore - dubbio - al Napoli per il 3-5 finale di Renica: Maradona, d'altro canto, era già uscito.

Juventus-Napoli 3-5

Marcatori: 3’ Carnevale, 30’, 44’ e 58’ Careca, 44’ Galia, 48’ Zavarov, 78’ De Agostini (rig.), 85’ Renica (rig.)

Juventus

Tacconi; Favero, De Agostini, Galia, Brio (46’ Bruno), Tricella, Marocchi, Rui Barros, Altobelli (76’ Buso), Zavarov, Laudrup.

A disposizione: Bodini, Cabrini, Magrin.

Allenatore: Zoff.

Napoli

Giuliani; Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona (82’ Carannante).

A disposizione: Di Fusco, Filardi, Neri, Giacchetta.

Allenatore: Bianchi.