Dall'infortunio di Moise Kean alle strategie di mercato di Inter, Juventus e Milan, passando per le novità arrivate dalle conferenze stampa degli allenatori di Serie A. Ecco le notizie più importanti del pomeriggio di venerdì 20 novembre.

Como, Fabregas annuncia: Kean fuori per alcuni mesi

Brutte notizie per il Como, che dovrà rinunciare a Moise Kean ancora a lungo. Cesc Fabregas ha spiegato che l'attaccante, alle prese con un problema osseo alla gamba destra, resterà indisponibile per alcuni mesi. Il giocatore ha recentemente effettuato un trattamento a Barcellona, ma durante un allenamento ha accusato un nuovo problema, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale. Il tecnico ha precisato che l'infortunio riguarda una gamba diversa rispetto a quella che aveva creato difficoltà nella scorsa stagione.

Inter e Juventus su Risser, il Lens chiede 40 milioni

Robin Risser è uno dei portieri più richiesti sul mercato europeo. Il classe 2004 del Lens piace all'Inter, che lo segue da tempo, e alla Juventus, interessata a un investimento per il futuro. La concorrenza comprende Manchester City, Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco. Il club francese valuta il cartellino circa 40 milioni di euro, cifra che tiene conto anche della percentuale sulla rivendita spettante allo Strasburgo.

Milan, quattro giocatori possono partire a gennaio

Il Milan prepara alcuni movimenti in uscita per la prossima sessione invernale. Francesco Camarda e Christian Comotto potrebbero trasferirsi in prestito per trovare maggiore continuità: per il secondo si registra l'interesse del Genoa. Da valutare anche il futuro di Pervis Estupinan, seguito dalla Fiorentina, e Ruben Loftus-Cheek, in scadenza a giugno e nel mirino di società turche e inglesi. In entrata, i rossoneri pensano a due o tre rinforzi.

Inter, Oaktree cambia le regole del mercato

La proprietà dell'Inter conferma l'intenzione di puntare su calciatori più giovani, riducendo gli investimenti sui parametri zero ultratrentenni. L'obiettivo di Oaktree è contenere il monte ingaggi e costruire una rosa con maggiori prospettive di crescita. Possibili eccezioni soltanto per giocatori capaci di migliorare immediatamente la squadra, come accaduto con Stones. A gennaio non sono previsti interventi particolarmente importanti: le operazioni principali dovrebbero essere rinviate all'estate.

Roma, Gasperini ritrova Dybala e Mancini. Mercato ancora da definire

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della trasferta di Parma. La Roma recupera quattro giocatori: Svilar, Gollini, Mancini e soprattutto Paulo Dybala, tutti inseriti nella lista dei convocati. Sul fronte mercato, l'allenatore ha chiarito che non esiste ancora una programmazione precisa per gennaio, rimandando all'amministratore delegato John Galantic le valutazioni sulle possibilità di intervento della società.

Lazio, Gattuso rassicura su Frattesi. Zaccagni verso il rientro

Alla vigilia della partita con il Lecce, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori della Lazio. Nessuna preoccupazione particolare per Davide Frattesi, che ha lavorato regolarmente con il gruppo e non presenta problemi agli esami strumentali. Progressi anche per Mattia Zaccagni, tornato ad allenarsi sul campo da alcuni giorni: il suo recupero sarà valutato durante la prossima settimana.