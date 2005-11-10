Dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia del Perugia nella scorsa stagione, Luca Calapai è rimasto svincolato, ma ora è pronto a ripartire. Il terzino, ex Catania, ha trovato una nuova sistemazione: secondo quanto riportato da Antenna Sud, è arrivata la firma sul contratto con l'Altamura di Giuseppe Raffaele. Per l'ufficialità dell'operazione si attende soltanto l'annuncio del club.