Atlamura, colpo tra gli svincolati: c'è l'accorco con Luca Calapai
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:49Serie C
autore Daniel Uccellieri
20.11.2026 17:49Serie C
L'ex Perugia e Catania Luca Calapai ha firmato con l'Altamura. Attesa per l'ufficialità.
TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia del Perugia nella scorsa stagione, Luca Calapai è rimasto svincolato, ma ora è pronto a ripartire. Il terzino, ex Catania, ha trovato una nuova sistemazione: secondo quanto riportato da Antenna Sud, è arrivata la firma sul contratto con l'Altamura di Giuseppe Raffaele. Per l'ufficialità dell'operazione si attende soltanto l'annuncio del club.
Altre notizie Serie C
Oggi
18:04 Serie C
Bari, Rastelli: "Catania? Scontro diretto tra due squadre costruite per vincere il campionato"
16:49 Serie CTMW
TMWDall'esordio in Europa League al rinnovo fino al 2031: Owusu la promessa che arriva dalla Juve NG
16:19 Serie CFocus TMW
Focus TMWDammi il 5! Il meglio del turno di Serie C da seguire in cinque grandi confronti
16:04 Serie C
Sambenedettese, incontro tra Massi e Gallo: si apre uno spiraglio per la cessione del club
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni