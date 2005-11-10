Prosegue la preparazione dell'Atalanta al centro sportivo di Zingonia, con buone notizie e aggiornamenti importanti dall'infermeria in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Inter. La novità principale della seduta odierna riguarda Gianluca Gaetano, che ha superato i recenti problemi ed è tornato a lavorare regolarmente in gruppo insieme al resto della squadra. A rinforzare la mediana si aggiunge anche il rientro di Franck Kessié, tornato oggi a Zingonia dopo aver concluso gli impegni con la propria Nazionale.

Gestione cautelativa e percorsi personalizzati, invece, per gli altri elementi attualmente indisponibili: Rasmus Kristensen ha svolto un lavoro individuale sul campo, proseguendo nel suo programma di recupero. Isak Hien, Odilon Kossounou e il portiere Thomas Pompei hanno diviso la seduta tra lavoro in palestra e allenamento differenziato sul terreno di gioco.