Nove gol in dieci partite giocate sono certamente un dato. Gustavo Varela è senza ombra di dubbio un giocatore che sta straordinariamente stupendo al suo anno di debutto in Serie A. Ma è tutto 'vero'? E' tutto oro quel che luccica? C'è un assunto da cui partire: il Monza ha trovato il giocatore perfetto per il proprio allenatore, Ivan Juric. E questo è certamente un colpo non da poco, perché la società brianzola, pur nelle mille difficoltà, invischiata nella lotta per non retrocedere, è stata capace di individuare un ragazzo poco noto e conosciuto e capire che le sue qualità e doti erano funzionali per il tecnico. Un po' quello che dovrebbe essere l'obiettivo primario e principale per ogni direttore sportivo.

Sogni di una notte di mezzo campionato: da Piatek a Iturbe ai casi internazionali

Ma può, dopo undici partite, avere già una valutazione da 35 o 40 milioni di euro? Il problema non è che Varela valga o non valga 40 milioni. Il problema è che, dopo così poche gare, qualcuno potrebbe essere chiamato a pagare oggi il calciatore che forse diventerà domani. E lo scotto in molti l'hanno già pagato, abbagliati dal clamore mediatico, da quel che appare, viene percepito, ma in fondo non è davvero. Krzysztof Piatek fece 13 gol in 17 partite in Serie A col Genoa, il Milan spese per lui 38 milioni di euro ma venne di lì a non molto ceduto all'Herta Berlino, nonostante 9 reti nei primi sei mesi. Una grande fiammata per un'illusione (straordinaria) collettiva che non ebbe però seguito e continuità. E figuriamoci Juan Manuel Iturbe, che Walter Sabatini strappò alla Juventus: lo prese la Roma, dopo 8 gol in 33 partite con l'Hellas Verona. Segnò poco, giocò male, l'illusione lì fu quella di aver trovato il nuovo genio del calcio italiano. E anche Patrik Schick, che poi in Germania s'è riconfermato grande al Bayer Leverkusen. Lo prese la Roma, dopo un inizio meraviglioso con la Sampdoria. Lì sì che il talento è vero e con continuità, la Roma non seppe individuarne però la funzionalità (al netto di infortuni e adattamento). Altri esempi? Jackson Martinez, strapagato dall'Atletico Madrid dopo le stagioni al Porto. Andy Carroll, fece 11 reti in 18 gare da titolare in Premier League e al Liverpool lo ricordano più per il codino che per i milioni spesi. Timo Werner, 28 reti in Bundesliga, è arrivato il nuovo panzer, macché, il Chelsea spese una fortuna e mai s'è ripetuto. E poi via, da Renato Sanches a Wilfried Bony, quanti sogni spezzati e milioni gonfiati dall'illusione e dall'entusiasmo.

Il teorema dei giocatori che 'rendono solo all'Atalanta'

Per capire il possibile prezzo di Varela bisogna separare due cose: le qualità individuali del centravanti e quelle che il gioco di Juric può amplificare. E' il vecchio assunto e teorema del 'con Gian Piero Gasperini all'Atalanta tanti facevano bene e altrove no'. Sapete qual era il segreto? Le scelte della famiglia Percassi e delle dirigenze. La parola 'funzionalità'. Creare un vestito adatto al proprio allenatore, i giocatori giusti al netto di nomi e risonanza mediatica. Varela è un finalizzatore superiore alla media? Oppure sta vivendo un periodo di conversione straordinario? Riuscirebbe a produrre le stesse occasioni in una squadra di vertice? Una big spesso affronta avversari chiusi, che concedono meno profondità. Altra tematica: può fare reparto da solo? Un conto è essere devastante quando il sistema crea spazi e accompagna l'attacco; un altro è diventare il riferimento di una squadra che deve costruire contro una difesa schierata.

Il 9 perfetto per Juric. Ma per gli altri?

Il Monza potrebbe avere trovato in Varela il centravanti ideale per il calcio di Ivan Juric. Ma una cosa è essere il terminale offensivo perfetto di un sistema che esalta verticalità, aggressività e transizioni; un'altra è dimostrare di poter essere il centravanti di una grande squadra, chiamata spesso a scardinare difese schierate. Il mercato rischia di pagare oggi entrambe le versioni, senza sapere ancora quale delle due abbia davvero davanti. In una moda mica solo italiana, beninteso, ma nella quale ci tuffiamo sempre a caso fitto...