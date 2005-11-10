Nel giorno di anti vigilia della sfida tra l'Udinese e il Bologna, con i friulani impegnati domanica pomeriggio alle 15:00 al Dall'Ara, il tecnico Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa dando un aggiornamento sulla situazione infortuni: "Non solo Davis, abbiamo più di qualche situazione da valutare. abbiamo perso Bertola e lo sapete. Ci sono poi i ragazzi da valutare dopo le nazionali, potrà scendere in campo chi è al top, altrimenti è impossibile stare dentro a gare così. Le valutazioni dovrò rimandarle a domani o addirittura alla domenica mattina, dovrò mettere i ragazzi che danno più garanzie. C'è il rientro di Zanoli che per noi è un giocatore importante, ma chiaramente è a mezzo servizio, per dinamicità però ci dà una grossa mano".

Come procede il recupero di Alaba?

"Mi aspetto questo, ha vinto 4 Champions League, quando parlo con lui l'unica cosa che non vedo è paura, questo è sicuro. Per il campo se ne parlerà dalla prossima partita, anche lui ha bisogno di grande condizione fisica per rendere. Deve essere a posto, si può avere tanto talento ma se le gambe non vanno fa fatica ad emergere. Quando sarà al top quello che hai detto verrà automatico, deve aiutare questa squadra, abbiamo tanti ragazzi anche giovani e in questi momenti difficili possono avere anche bisogno di un aiuto come quello che può portare un giocatore come Alaba".

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