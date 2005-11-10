Il possibile approdo di Kevin De Bruyne al PSV Eindhoven è uno degli argomenti più dibattuti anche in Olanda. Il club olandese continua a lavorare per assicurarsi il centrocampista del Napoli, provando ad anticipare l'operazione già a gennaio. Della questione ha parlato Peter Bosz, allenatore del PSV, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il NEC.

Bosz sul possibile arrivo di De Bruyne

“Come sto vivendo tutto questo? Da bordo campo. Ho molti incarichi all'interno di questo club e, fortunatamente, questo non è uno di questi. Questa è una questione che spetta a Earnest Stewart (direttore tecnico, ndr), è lui che si occupa di queste cose. Certo, ne parlo con lui, ma è una questione tra me e lui”, ha dichiarato il tecnico olandese, rimandando dunque alla dirigenza qualsiasi discorso relativo alla trattativa per il fuoriclasse belga.

La reazione dello spogliatoio del PSV

Bosz ha poi spiegato come i suoi giocatori stiano vivendo le indiscrezioni sul possibile arrivo dell'ex Manchester City: “Non ho notato grandi discussioni tra i ragazzi. Certo, è un nome molto importante e un giocatore di grande fama. Ora che ci avviciniamo a gennaio, ne parleremo sempre di più. Ripeto: non è una mia responsabilità. Sono questioni che devi affrontare con Earnest, io sono concentrato sul NEC”.