Da Hellas-Cesena ad Arezzo-Padova, i convocati per la 12ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
Per l'12ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
Venerdì 20 novembre
Ore 20:30 - Hellas Verona-Cesena
I convocati di Marco Baroni - Assente Suslov, ci sono Bradarid e Serdar
Portieri: Leali, Toniolo, Perilli
Difensori: Frese, Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Slotsager, Calabrese, Fallou, Bradaric
Centrocampisti: Le Borgne, Kastanos, Harroui, Lella, Bernede, Iannoni, Serdar
Attaccanti: Sarr, Livramento, Mulattieri, Mosquera, Akalé, Sezonienko, Ekuban
I convocati di Alessandro Diamanti - In attesa di comunicazione
Sabato 21 novembre
Ore 15:00 - Sampdoria-Benevento
I convocati di Luca D’Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Floro Flores - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Ascoli-Vicenza
I convocati di Francesco Tomei - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Gallo - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Carrarese-Virtus Entella
I convocati di Guido Pagliuca - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
I convocati di Daniele Galoppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Pietro De Giorgio - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Cremonese
I convocati di Davide Possanzini - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Pecchia - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Catanzaro-Palermo
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Empoli-Pisa
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
Domenica 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
I convocati di Alessandro Nesta - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Arezzo-Padova
I convocati di Cristian Bucchi - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione