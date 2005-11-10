La Carrarese si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Al dei gialloblù c'è una sfida particolarmente importante in ottica salvezza: al Dei Marmi arriva la Virtus Entella, in uno scontro diretto nel quale entrambe le formazioni hanno bisogno di punti. Guido Pagliuca ha potuto lavorare per due settimane con la squadra, preparando un appuntamento che considera fondamentale non soltanto per la classifica, ma anche per il percorso di crescita del gruppo e per il rapporto con la propria gente. Il tecnico ha parlato della necessità di migliorare la concretezza negli ultimi sedici metri, sia in fase offensiva sia difensiva, sottolineando l'importanza della determinazione e della cattiveria agonistica. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Mister, quella contro la Virtus Entella è una partita da sei punti in ottica salvezza. La Carrarese ha realizzato finora nove gol, come l'Arezzo. Avete lavorato anche per migliorare la vostra produzione offensiva?

"Siamo consapevoli che nelle ultime partite abbiamo segnato, a eccezione delle due più recenti, nelle quali purtroppo non sono arrivati né i gol né i risultati. Prima di queste ultime due gare, però, eravamo sempre riusciti ad andare a segno dall'inizio del nostro percorso. Sono veramente contento dei ragazzi, perché si allenano forte e abbiamo lavorato anche su questo aspetto. Il gruppo è concentrato, focalizzato e consapevole dell'importanza della partita di domani. Per tutti noi e per tutta Carrara sarà un appuntamento importante. I ragazzi della Curva Nord hanno scritto un messaggio che ho visto arrivando al campo: hanno ragione. Dobbiamo farlo per loro e per Carrara, perché è una partita importante per tutti".

Come sono trascorse queste due settimane di lavoro, sia dal punto di vista psicologico sia sul campo? Il maltempo ha condizionato la preparazione?

"Siamo riusciti ad allenarci, cercando di sfruttare gli orari nei quali la pioggia era meno intensa. I ragazzi hanno lavorato forte, cercando di migliorarsi e di dare il proprio contributo a ogni allenamento. Sono giocatori che hanno punti di forza ben definiti, ma soprattutto qualità che rappresentano una costante: sono ragazzi seri, persone serie, che lavorano duramente e danno tutto per la Carrarese. Hanno grande ambizione e queste caratteristiche erano presenti nel gruppo fin dal primo giorno, anche prima del mio arrivo. Per un allenatore è una bella cosa poter lavorare con una squadra così. Su queste basi cerchiamo di costruire ogni settimana le condizioni per andare in campo e ottenere risultati, continuando a crescere. Vogliamo anche permettere ai nostri tifosi di essere contenti e soddisfatti di noi: uno dei nostri obiettivi è fare in modo che siano orgogliosi della squadra".

Come stanno i giocatori dal punto di vista fisico? Dagba è recuperato completamente? Quali sono invece le condizioni di Bonfanti e Vujevic?

"Bonfanti è ancora in fase di recupero e non è disponibile. Forse potrà tornare ad allenarsi con il gruppo la settimana successiva alla prossima partita infrasettimanale. Per quanto riguarda Dagba, ha svolto tutta la settimana di lavoro con noi ed è a disposizione. Ha soltanto bisogno di mettere minuti nelle gambe e di giocare per conoscere meglio i compagni, considerando che finora ha avuto poco spazio a causa del problema che tutti conoscete. Belloni è rientrato in gruppo già da una decina di giorni. Reale, dopo essere tornato dalla Nazionale, ha accusato un leggero affaticamento al primo allenamento, ma non si tratta di nulla di particolare: valuteremo nelle prossime ore come reagirà. Anche Vujevic si è allenato regolarmente con noi per tutta la settimana. Vedremo se mandarlo a giocare oppure inserirlo tra i convocati, perché potrebbe essere a disposizione già domani".

Le statistiche mostrano un miglioramento nella percentuale dei tiri e nelle grandi occasioni create. La difficoltà nel trovare il gol è un problema che state affrontando anche all'interno dello spogliatoio? State pensando a soluzioni tattiche diverse?

"Anche noi analizziamo i dati e siamo contenti di alcuni numeri, così come dei punti conquistati fino alle ultime due partite, nelle quali purtroppo non siamo riusciti a muovere la classifica. Nelle gare precedenti avevamo raccolto nove punti, un buon risultato. Tuttavia, le considerazioni che avete fatto ci portano a riflettere: le due aree di rigore determinano le partite, tanto quando difendiamo quanto quando attacchiamo. Lì dentro sembra di giocare un altro sport. A fare la differenza sono la cattiveria, la determinazione e la presenza di tanti giocatori in area. Ma soprattutto conta quanto vogliamo incidere sulla partita. I risultati dipendono da quello che succede nelle due aree di rigore. Dobbiamo essere più cattivi, più presenti e avere maggiore voglia di fare gol. Allo stesso tempo, nella nostra area non possiamo concedere neppure mezzo metro all'avversario per metterci in difficoltà. Sono due zone del campo nelle quali dobbiamo migliorare tantissimo. Per il resto, questi ragazzi sono lavoratori esemplari, ma dobbiamo crescere sotto questo aspetto e farci trovare pronti già da domani".

Che Virtus Entella si aspetta? Anche i liguri sono alla ricerca di punti importanti per la propria classifica.

"Mi aspetto una squadra che lotta e combatte, esattamente come noi. Siamo due formazioni che hanno bisogno di fare risultato. La determinazione e il morso che dovremo mettere in campo dovranno essere evidenti a tutti. Giocare non basta: ci serve quella cattiveria che ti permette di arrivare un attimo prima sul pallone e di spostare il baricentro della squadra più avanti. Può fare la differenza una seconda palla, un contrasto vinto, un rimpallo. Abbiamo sempre dato importanza anche a questi episodi, arrivando a esultare dopo la conquista di un contrasto o di una seconda palla. Nelle ultime due partite, invece, abbiamo forse dato alcune cose un po' troppo per scontate. Non dobbiamo farlo. Dobbiamo mantenere la massima concentrazione su ogni piccolo dettaglio della partita, perché sono proprio queste piccole cose che in questo momento possono determinare il nostro campionato".

Abiuso ha realizzato finora due reti, lo stesso bottino che aveva raggiunto nello stesso momento della scorsa stagione. Dopo la partita precedente aveva parlato di un suo possibile isolamento offensivo, soprattutto quando Rubino si abbassava a centrocampo. Avete lavorato su qualche soluzione diversa per aiutarlo?

"Quella era una scelta dettata da alcune situazioni di gioco nelle quali volevamo un giocatore con tempi e spazi differenti in una determinata zona del campo. Per questo avevamo preferito allontanarlo dalla posizione vicina a Abiuso. Vedremo. La squadra mi offre la possibilità di adottare diverse soluzioni e valuteremo quella più adatta. I ragazzi stanno bene e in queste due settimane si sono allenati tutti con grande intensità. Dobbiamo essere bravi a trasferire in partita quello che riusciamo a fare durante gli allenamenti. Per la qualità e l'intensità con cui lavora questa squadra, devo dire che in tanti anni di carriera ho visto poche volte un gruppo allenarsi così bene e in maniera così piacevole anche da osservare. Adesso dobbiamo riportare tutto questo in campo la domenica, con maggiore efficacia e soprattutto con più cattiveria nelle due aree di rigore".

Dopo la sosta vi aspettano tre partite in otto giorni. Nelle ultime occasioni ha utilizzato un gruppo abbastanza ristretto di giocatori: pensa che stavolta possa esserci più turnover?

"Ora conosco meglio la squadra e anche i giocatori, mentre nell'ultima occasione non avevo ancora una conoscenza completa della rosa, soprattutto per quanto riguarda il minutaggio. Vedremo quali saranno le scelte, ma in questo momento il nostro pensiero è rivolto esclusivamente alla partita di domani. A quella di martedì penseremo successivamente, così come alla gara seguente. Dobbiamo mettere tutte le nostre energie sulla Virtus Entella, perché sappiamo quanto sia importante. Non soltanto per la classifica, ma anche per il nostro percorso e per la nostra gente. Vogliamo regalare un sorriso a tutte le persone che saranno allo stadio e a quelle che da casa ci sostengono e fanno il tifo per noi".