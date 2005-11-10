Mile Svilar, Gianluca Mancini e Paulo Dybala sono tutti e tre recuperati in casa Roma. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, l’ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma, soffermandosi sulle condizioni di Matias Soulé, reduce dall’impegno con la nazionale argentina: “Tanti ragazzi sono arrivati ieri mattina, quindi hanno fatto un po' di allenamento, però chiaramente il viaggio e soprattutto il fuso orario pesano. E quindi sarà oggi pomeriggio, con l'allenamento, anche se è un allenamento di rifinitura in vista della partita di domani, che cercheremo di capire se hanno recuperato bene. Vale per Balerdi, vale per Castro, che è stato anche meno impegnato di tutti. Però è chiaro che abbiamo lasciato Soulé in una condizione straordinaria. Domani c'è una partita, stiamo recuperando un po' tutti e mercoledì ce ne sarà un'altra importante. Ce ne sarà un'altra poi sabato o domenica dopo. Quindi non è un problema, di sicuro, Soulé. L'importante è che non ci siano infortuni”.

Dybala può arrivare a 90 minuti?

“Bisogna verificarlo giocando. È chiaro che prima lui arriva comunque da una preparazione con continuità e con partite giocate. Adesso è vero che è un mese che non gioca, però prima o poi deve iniziare a giocare. E poi le valutazioni si fanno durante la partita, per vedere di volta in volta come reagisce. Ma lui in questo momento è recuperato sotto l'aspetto fisico, non ha particolari problemi, quindi quale sarà la tenuta lo vedremo di volta in volta”.

Paulo e Soulé possono giocare insieme?

“Non è un problema, l’hanno fatto anche prima che Dybala si facesse male. Oltretutto in questo periodo Soulé ha raggiunto una qualità di prestazione di alto livello, è stato anche convocato con l’Argentina e c’è anche da parte sua un’evoluzione, la stessa cosa che vale per Roma: sono giocatori che mi sembra stiano crescendo bene, l’importante è averli a disposizione. È un falso problema, secondo me si sposano benissimo”.