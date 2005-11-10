Inter, ci siamo per il rinnovo di Carlos Augusto: l'annuncio può arrivare entro fine mese

Il rinnovo di Carlos Augusto è ormai ad un passo. Il difensore dell'Inter è uno dei giocatori più duttili e più utili di Cristian Chivu. Il dodicesimo titolare della formazione nerazzurra viene definito, sempre presente sia come braccetto di difesa che come esterno a tutta fascia. E quanto possa essere prezioso lo ha dimostrato anche nell'ultimo match di Champions League quando il suo ha deciso la sfida casalinga contro lo Shakhtar Donetsk.

L'annuncio entro fine mese

"Ne parleremo con calma ho ancora due anni di contratto, state calmi!". Ha sentenziato proprio nella pancia di San Siro al termine della gara contro gli arancioneri ucraini. Ma il momento della firma sul nuovo contratto fino al 2031 si sta avvicinando. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'annuncio dovrebbe arrivare entro fine mese.