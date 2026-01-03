Inter, stai attenta al Barcellona. Senti Laporta: "Cancelo? Mi piace, ha la mia simpatia..."

"Obiettivi da realizzare nel 2026? Beh, quello che desidero è che i tifosi del Barcellona siano felici, e il modo migliore per renderli felici è che il Barça giochi bene e, se possibile, vinca. Questa è la grande aspirazione come presidente, ma anche completare la riqualificazione dello stadio, che, tra l’altro, è il sogno collettivo del ‘barcelonismo’, il ritorno al Camp Nou". Così Joan Laporta, presidente del Barcellona, si è raccontato in un'intervista a Correio da Manhã a partire dalla fine del suo mandato nel nuovo anno.

"E questo è ciò che più mi motiva. Continuare a giocare bene, che il nostro allenatore rimanga entusiasta, i nostri giocatori, molti dei quali provengono dalla nostra accademia, che insieme a grandi giocatori provenienti da altre realtà formano un grande gruppo, un collettivo che funziona, continuino motivati. E, in realtà, è questo. La questione del nuovo stadio, questo sogno collettivo, è davvero un obiettivo fondamentale, che sarà l’orgoglio del Barcellona", ha aggiunto il numero uno del club catalano.

Interessante il passaggio a proposito dei giocatori portoghesi che il presidente del Barcellona vorrebbe vedere in maglia blaugrana: "Li ho già visti. Quelli che più mi piacciono sono João Félix e João Cancelo. João Félix… mi piaceva e mi piace molto, molto. Mi è sempre piaciuto". Il primo ex attaccante del Milan, dal clamoroso boom all'Al Nassr con Cristiano Ronaldo, il secondo (laterale destro) invece in trattativa con l'Inter per un clamoroso ritorno a gennaio. E a proposito della seconda punta ha ammesso: "Se voglio che torni? Beh, questo dipende da Deco (direttore sportivo, ndr)".

E ha proseguito: "È lui che sa, è lui che deve decidere queste cose, ma davvero João Félix è un giocatore speciale", le parole al miele riservate da Laporta. "Al Barcellona avrebbe avuto più successo se avesse giocato con maggiore continuità. Se così fosse stato, credo che sarebbe ancora al Barça. Ma Deco è quello che organizza e prende le decisioni importanti in merito. Chissà se tornerà… Non lo so, non lo so. Per me João ha la mia simpatia. E anche Cancelo".