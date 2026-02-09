Laporta lascia il Barcellona: "In condizioni migliori rispetto a 5 anni fa. Se mi voteranno..."

Joan Laporta ha incontrato i media al termine della Giunta di questo lunedì, in occasione della quale ha rassegnato le dimissioni da presidente del Barcellona per potersi presentare alle elezioni di marzo (fissate per il 15). "Me ne vado con la voglia di rivedervi presto", ha dichiarato il candidato alla presidenza blaugrana. "I tifosi sono felici, abbiamo recuperato l'allegria. Lascio il club in condizioni migliori rispetto a cinque anni fa", ha assicurato. "Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili e, alla luce di come sono andate le cose, ci sentiamo orgogliosi".

Dal 2021 ad oggi, Laporta non vuole chiudere la sua presidenza. Ma spera di essere riconfermato nelle urne delle prossime elezioni: "I giocatori sono gli artefici dei successi degli ultimi cinque anni, sono molti titoli... qualcuno ci sfugge ancora, ma lo lasciamo per i prossimi anni se i soci ci voteranno", ha commentato, con ovvia allusione alla Champions League.

Laporta infine ha fatto riferimento ai lavori dello Spotify Camp Nou, motivo di grande soddisfazione personale: "È il progetto patrimoniale più grande della storia del club". Ora non può fare altro che confidare nei soci e nella votazione che arriverà in primavera, nella speranza di vedere confermati i frutti dell'operato fino ad oggi. Con fiducia rinnovata nel guidare il Barcellona a capo per altri cinque anni.