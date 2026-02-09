Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Laporta lascia il Barcellona: "In condizioni migliori rispetto a 5 anni fa. Se mi voteranno..."

Laporta lascia il Barcellona: "In condizioni migliori rispetto a 5 anni fa. Se mi voteranno..."TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:31Calcio estero
Yvonne Alessandro

Joan Laporta ha incontrato i media al termine della Giunta di questo lunedì, in occasione della quale ha rassegnato le dimissioni da presidente del Barcellona per potersi presentare alle elezioni di marzo (fissate per il 15). "Me ne vado con la voglia di rivedervi presto", ha dichiarato il candidato alla presidenza blaugrana. "I tifosi sono felici, abbiamo recuperato l'allegria. Lascio il club in condizioni migliori rispetto a cinque anni fa", ha assicurato. "Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili e, alla luce di come sono andate le cose, ci sentiamo orgogliosi".

Dal 2021 ad oggi, Laporta non vuole chiudere la sua presidenza. Ma spera di essere riconfermato nelle urne delle prossime elezioni: "I giocatori sono gli artefici dei successi degli ultimi cinque anni, sono molti titoli... qualcuno ci sfugge ancora, ma lo lasciamo per i prossimi anni se i soci ci voteranno", ha commentato, con ovvia allusione alla Champions League.

Laporta infine ha fatto riferimento ai lavori dello Spotify Camp Nou, motivo di grande soddisfazione personale: "È il progetto patrimoniale più grande della storia del club". Ora non può fare altro che confidare nei soci e nella votazione che arriverà in primavera, nella speranza di vedere confermati i frutti dell'operato fino ad oggi. Con fiducia rinnovata nel guidare il Barcellona a capo per altri cinque anni.

Articoli correlati
Barcellona, Laporta si dimette... per ricandidarsi: fino a marzo il presidente sarà... Barcellona, Laporta si dimette... per ricandidarsi: fino a marzo il presidente sarà Yuste
Laporta punge il Real: "I giocatori simulano sempre in area, poi la tv ufficiale... Laporta punge il Real: "I giocatori simulano sempre in area, poi la tv ufficiale si lamenta"
Barcellona, Laporta: "Sotto la mia presidenza, Flick resterà qui finché ne avrà voglia"... Barcellona, Laporta: "Sotto la mia presidenza, Flick resterà qui finché ne avrà voglia"
Altre notizie Calcio estero
Laporta lascia il Barcellona: "In condizioni migliori rispetto a 5 anni fa. Se mi... Laporta lascia il Barcellona: "In condizioni migliori rispetto a 5 anni fa. Se mi voteranno..."
United, 4 vittorie su 4 e difesa top. L'effetto Carrick: "Possiamo creare molti problemi... United, 4 vittorie su 4 e difesa top. L'effetto Carrick: "Possiamo creare molti problemi agli altri"
Lite Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: "Piccolo scontro, in hotel poi si sono... Lite Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: "Piccolo scontro, in hotel poi si sono parlati"
PSG, Dro debutta e spiega: "È il posto migliore per me. Luis Enrique incredibile,... PSG, Dro debutta e spiega: "È il posto migliore per me. Luis Enrique incredibile, qui per lui"
Cazorla indigna LaLiga: "È anni luce lontana dalla Premier League". Cos'è successo... Cazorla indigna LaLiga: "È anni luce lontana dalla Premier League". Cos'è successo
Un nuovo Drogba per Mourinho? Lo Special One battezza Cabral: "Movimenti simili" Un nuovo Drogba per Mourinho? Lo Special One battezza Cabral: "Movimenti simili"
Lazio, visto Rayan? Incanta già la Premier League, tra gol d'autore e record al Bournemouth... Lazio, visto Rayan? Incanta già la Premier League, tra gol d'autore e record al Bournemouth
Siviglia, Vlachodimos eroe: "Il rigore? Ero d'accordo con il preparatore... e mia... Siviglia, Vlachodimos eroe: "Il rigore? Ero d'accordo con il preparatore... e mia moglie"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.1 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.2 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.3 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.4 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.7 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Immagine news Serie A n.3 Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Immagine news Serie A n.4 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarci"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Cuppone: "Cesena forte, ma abbiamo più consapevolezza dopo la gara di Spezia"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tegola Cissé per Aquilani: il fantasista dovrà restare fermo per oltre un mese
Immagine news Serie B n.4 Spezia, via un altro esubero: Serpe a un passo dagli emiratini della Forte Virtus di Setti
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non ci possiamo fermare, le avversarie aspettano una nostra flessione"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Padova? In B livello sempre altissimo. I nuovi si sono già ambientati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Immagine news Serie C n.2 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Immagine news Serie C n.5 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano