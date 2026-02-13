Barcellona sconfitto 4-0, ma Laporta ci crede: "Contro tutto e tutti, rimonta possibile al ritorno"

Tramite X, il presidente del Barcellona Joan Laporta prende posizione dopo il clamoroso 4-0 con cui i blaugrana hanno perso ieri sera contro l'Atletico Madrid nell'andata delle semifinali di Copa del Rey.

"Tutto il mio supporto a Hansi Flick, ai giocatori e a Deco. Con la forza di tutti i tifosi, sono convinto che potremo avere una storica opportunità di rimonta al Camp Nou il prossimo 3 marzo. Sfortunatamente ieri siamo andati incontro a una lunga striscia di contrattempi, dalle pessime condizioni del campo all'errore sul gol annullato che ci ha impedito di iniziare il tentativo di rimonta comunque ancora possibile.

Sul gol erroneamente annullato a Cubarsi, sta piovendo sul bagnato e ci ha riportato alla mente quello che hanno annullato a Yamal a Anoeta. Nessuno è innocente. Questo è il motivo per cui devo combattere contro tutto e tutti. Ora più che mai serve stare con i calciatori. Ho chiesto a tutti di fargli sentire l'affetto che abbiamo e l'orgoglio che proviamo nel vederli difendere i nostri colori".