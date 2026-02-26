Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante per la città"

La Roma incassa l’ok della giunta di Roma Capitale sullo stadio di Pietalata. L’organo esecutivo ha approvato la delibera, che sarà esaminata dalle commissioni competenti e poi sottoposta al voto dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico del progetto. Il procedimento si dovrebbe concludere in tempi abbastanza brevi, entro la metà del mese di marzo.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato con soddisfazione: "Oggi per Roma è una giornata importante, il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo ma un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione, affinché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città”.

Il futuro stadio dei giallorossi prevede una capienza da 60.605 posti, con una curva (23.000 posti) tra le più grandi di tutta Europa e un investimento di poco superiore al miliardo di euro.