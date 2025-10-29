Inter, Sucic: "In una big è normale avere poche occasioni, oggi contava vincere"
Il centrocampista dell’Inter Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.
Non hai molte occasioni dal 1', ma oggi l'hai capitalizzata.
"Normale non avere tante possibilità in una grande squadra come l'Inter, ma oggi era importante vincere".
Ti tieni la maglia di stasera?
"Quella con cui ho segnato me la tengo, l'altra la scambierò col mio connazionale Pongracic".
