Pescara-Catanzaro, formazioni ufficiali: Brugman titolare, Insigne parte dalla panchina
Queste le formazioni ufficiali di Pescara-Catanzaro, gara valida per la 24ª giornata di Serie B
Pescara 3-5-1-1: Desplanches; Capellini, Corbo, Gravillon; Faraoni, Valzania, Brugman, Fanne, Letizia; Caligara; Olzer. A disposizione: Profeta, Saio, Brandes, Meazzi, Di Nardo, Insigne, Acampora, Altare, Russo, Cagnano, Oliveri, Berardi. Allenatore: Giorgio Gorgone.
Catanzaro 3-4-2-1: Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Nuamah; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Pompetti, Brighenti, Verrengia, Alesi, Rispoli, Koffi, D’Alessandro, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani.
Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
