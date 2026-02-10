Cagliari, Borrelli si ferma: distrazione ai flessori della coscia destra per il centravanti
La seduta odierna in casa Cagliari è stata caratterizzata da due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati ieri sera in gara hanno svolto una sessione di scarico tra palestra e campo; per gli altri attivazione e lavoro aerobico. Lavori atletici individuali per Yerry Mina, si legge sul sito ufficiale del club sardo.
"Hanno svolto terapie Alessandro Deiola, per via del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra, e Gennaro Borrelli: gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una distrazione ai flessori (coscia destra). Le condizioni dei due calciatori verranno monitorate e rivalutate dallo staff medico del Club".
La ripresa degli allenamenti è stata fissata per giovedì 12, al mattino.
