Inter, Thuram: "Gara difficile su un campo ostico, abbiamo sofferto"

Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram a DAZN nel postpartita della sfida contro il Venezia:

"Abbiamo sofferto, è stato importante vincere e prendere i tre punti. Una gara difficile su un campo difficile, l'abbiamo sbloccata alla fine, ma nessun problema. Non ci sono titolari, ci sono 24 giocatori. Il mister ha fatto delle scelte e sabato ne farà altre, siamo tutti uguali".