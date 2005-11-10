Inter, Thuram: "Gara difficile su un campo ostico, abbiamo sofferto"
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Matteo Selli
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Oggi alle 21:23Serie A
autore Matteo Selli
28.10.2026 21:23Serie A
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Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram a DAZN nel postpartita della sfida contro il Venezia:
"Abbiamo sofferto, è stato importante vincere e prendere i tre punti. Una gara difficile su un campo difficile, l'abbiamo sbloccata alla fine, ma nessun problema. Non ci sono titolari, ci sono 24 giocatori. Il mister ha fatto delle scelte e sabato ne farà altre, siamo tutti uguali".
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