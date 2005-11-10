Udinese, Runjaic: "Fatto un passo avanti. Si è vesto quanto sono importanti Davis e Zaniolo"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 contro il Parma: “È stato un piccolo passo avanti. Finalmente abbiamo avuto un clean sheet, un po’ strano a causa del rigore e della parata di Okoye. Siamo stati la squadra migliore in campo, abbiamo avuto molte occasioni in attacco rispetto a loro. Abbiamo avuto più voglia di vincere. Ma queste partite sono sempre pericolose, soprattutto nel nostro momento. Un punto fuori casa è importante in generale, ma volevamo vincere oggi. Si è visto quanto sono importanti Zaniolo e Davis. Anche gli altri giocatori hanno fatto un fantastico lavoro”.

Ripeti spesso di giocare dentro al campo. Cosa vuol dire?



“Il Parma è bravo nelle transizioni, sono pericolosi. Nel nostro caso, vogliamo stare sicuri e non dovevamo dimenticarci di difendere, per non concedere gol facili. Abbiamo giocato una partita solida e poteva esserci un rigore anche per noi”.

E ora?

“Dobbiamo riprenderci. Abbiamo 72 prima della prossima partita contro un top team. È una settimana tosta, il Milan ha perso e ha messo tanta corsa contro di noi. Dobbiamo riposarci al meglio e speriamo di continuare a fare passi in avanti perché abbiamo altre partite importanti, lo sono tutte per noi”.