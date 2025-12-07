Inter in vetta con un attacco stellare. Martedì la Champions con il Liverpool

È un Inter forza quattro, dove tutte le pedine cominciano ad incastrarsi alla perfezione, anche con un pizzico di buona sorte. Vincenti sfortunati però non si sono mai visti, e la vittoria per 4-0 sul Como è un segnale d’autorità, con tutti gli ingredienti del calcio targato Cristian Chivu: umiltà e cattiveria. L’Inter si è regalata una notte da prima in classifica e guarda alla Champions League con tutta la serenità del mondo. “Non possiamo sottovalutare una delle migliori squadre d’Europa”, ha dichiarato Akanji nel post partita pensando alla gara con il Liverpool. Ma l’umore che si respira ad Appiano è alto e i nerazzurri vogliono cavalcare l’onda emotiva. Dopo 103 giorni sono tornati a segno Lautaro Martinez e Thuram, anche se prima del raddoppio del francese Douvikas ha messo i brividi a Sommer. Un lampo che ha svegliato i nerazzurri, aggressivi al punto giusto per portare a casa il risultato pieno anche grazie alle reti dei subentrati Calhanoglu e Carlos Augusto. L’Inter si conferma una cooperativa del gol con gli attaccanti in forma stellare. La partita contro i Reds dovrà confermare o smentire quanto si sta vedendo nelle ultime settimane.

Oltre la ThuLa, Chivu si gode l’attacco stellare

La partita di ieri sera a San Siro ha messo in luce un attacco extra lusso. Con le reti messe a segno ieri sono 16 in totale i gol segnati dal reparto offensivo dell’Inter in campionato. Numeri da capogiro, ancor più alti se si tiene in considerazione la Champions League. Questa è la forza dell’Inter, una cooperativa del gol nella quale è sempre più presente anche il centrocampo, con Hakan Calhanoglu sempre più sugli scudi. Sono sei le reti segnate dal turco, sempre più decisivo in una stagione che era cominciata con insistenti voci di mercato. Un tempo lontano cancellato dal nuovo corso.

Il Liverpool pareggia. Martedì è già notte di Champions League

La corsa in Serie A dei nerazzurri ha preso una piega diversa. Il ko contro il Milan ha segnato un cambio di passo e le vittorie con Pisa e Como hanno rimesso in carreggiata la squadra di Chivu. Il cammino in Coppa non è ancora chiuso e la sconfitta di Madrid chiama Lautaro Martinez e compagni ad un’inversione di tendenza partendo dal confronto interno con il Liverpool. La squadra di Slot ha pareggiato l’ultima partita in caponato con il Leeds e naviga in acque agitate, soprattutto in Premier League. Non è tuttavia una partita dall’esito scontato, dato che i valori della squadra inglese rimangono altissimi.