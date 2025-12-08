Live TMW Inter, Thuram: "Tutti dicono che è il momento migliore per affrontare il Liverpool, forse no"

Vigilia di Champions League in casa Inter: domani a San Siro arriva il Liverpool. Marcus Thuram è il calciatore scelto dalla società nerazzurra per affiancare Cristian Chivu in conferenza stampa.

14.20 - L’inizio della conferenza stampa è previsto alle 14.30.

14.31 - Inizia la conferenza stampa.

Avete qualcosa in più rispetto a loro?

"Non penso, credo che le partite siano episodi singoli. Domani affronteremo una grande squadra, con tanti campioni: tutti dicono che è il momento buono per affrontare il Liverpool, ma forse no".

Il pericolo?

"Non lo so, affronteremo una grande squadra e proveremo a fare quello che stiamo facendo, si vedrà".

Ti senti bene? Sarebbe la terza da titolare di fila...

"Sì, sì, mi sento bene. Domanda pericolosa... A parte gli scherzi, sono rientrato da un infortunio ma ho recuperato benissimo e sono pronto".

Come mai non avete vinto ancora un big match?

"Non lo so, da quando sono qui ne abbiamo vinte tante. Sono episodi, è vero che ci è mancato qualcosa da inizio anno. Ma sappiamo dove migliorare".

Inter-Liverpool può ricordare le gare con Bayern e Barcellona?

"Non lo so, erano più avanti nella competizione e quindi decisive. San Siro sarà carico come sempre, ma non con la stessa atmosfera".

In cosa potete migliorare?

"Spero in tutto, è il bello del calcio. E spero di poterlo fare anche io".

Come si è creato questo bel rapporto con Chivu?

"È stato al nostro posto, sa cosa significa e sappiamo che giocatore è stato. Penso che possa aiutare tanto i rapporti con i giocatori".

Punti a diventare tra i primi cinque attaccanti del mondo o pensi di esserci già?

"Ad oggi non penso di esserlo. Però lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso e aiutare la squadra, non sta a me dire la classifica".

Inter-Liverpool rimanda a Herrera. Ti piace studiare la storia del club?

"L'avevo sentita... In generale dico che da bambino sognavo di giocare gare così: San Siro sarà bellissimo".

14.35 - Conclusa la conferenza stampa di Thuram.