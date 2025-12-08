Inter, Thuram: "Esposito e Bonny sono fortissimi. Infortunio? Fa parte del calcio, sto bene"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della partita che i nerazzurri giocheranno domani contro il Liverpool: "Non so se siamo la più forte, non si sa mai cosa succederà nel calcio. Abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita, come in tutte quelle che giochiamo".

Pensava di stare fermo un po' meno?

"Sì, ma gli infortuni fanno parte del calcio. Guarito benissimo aiuto sta, poco a poco forma di prima, sto bene".

Quanto può fare la differenza la vostra esperienza?

"Tanto, però giochiamo contro una squadra che ha tanta esperienza anche lei. Sappiamo che hanno tanti campioni, sarà complicata e dura, ma ci proveremo".

Quanto è meno forte il Liverpool senza Salah?

"Non ho guardato le loro partite, ma sicuramente Salah è uno dei migliori al mondo. Il Liverpool non è solo lui, in tanti possono fare la differenza".

Quanto vi sentite dentro i vostri obiettivi?

"Stiamo andando bene, sappiamo che siamo all'inizio di un lungo percorso, abbiamo migliorato delle cose, ce ne sono tante da migliorare. Alleniamoci bene e guardiamo partita dopo partita".

Qual è il consiglio più importante che dà a Esposito e Bonny?

"Non so se posso darli, sono giocatori evoluti, fortissimi. Hanno fatto vedere in tante partite che ci possono aiutare, il mio consiglio è dare l'esempio in campo".