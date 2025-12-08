Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, Sticchi Damiani: "Arbitro e VAR hanno fatto uno scempio. Gare indirizzate a piacimento"

Lecce, Sticchi Damiani: "Arbitro e VAR hanno fatto uno scempio. Gare indirizzate a piacimento"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:45Serie A
Alessio Del Lungo

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto all'indomani del ko contro la Cremonese, attaccando il direttore di gara Mucera, come si legge sulla versione online de La Gazzetta del Mezzogiorno: "La partita è stata pesantemente condizionata da arbitro e VAR. Nel primo tempo si è registrata un’entrata da cartellino rosso ai danni di Gallo, con una dinamica chiara, per la quale il Lecce, in passato, ha subito numerose volte, ai propri danni, provvedimenti drastici. Ebbene, il direttore di gara non è intervenuto e da Lissone sono rimasti incredibilmente silenti".

L'ammonizione a Banda ha mandato il numero uno dei salentini su tutte le furie: "In quell'occasione ha sbagliato tutto. Era convinto che avesse simulato di avere subito un colpo in viso e invece il ragazzo il colpo lo ha ricevuto realmente e andava comminato un cartellino giallo al suo avversario. Da quel momento in poi, Mucera ha letteralmente infierito sul nostro esterno alto non fischiando più nulla in suo favore e anzi lo ho ammonito per proteste. È stato assurdo doverlo sostituire per evitare che venisse espulso".

Sticchi Damiani non è d'accordo neanche in occasione del rigore concesso alla Cremonese: "È stato concesso contro ogni protocollo VAR. Se l’arbitro avesse fischiato una punizione dal limite, da Lissone sarebbero stati legittimati ad intervenire e a rettificare la posizione, invitando l’arbitro a concedere il rigore, in quanto l’episodio si è verificato sulla linea dell’area. Ma al VAR non erano abilitati a interpretare una azione la cui intensità era stata già valutata da Mucera in campo, con un gesto plateale che invitava le due formazioni a proseguire il gioco. Tutto ciò genera incertezza totale sulle regole e alla fine le partite vengono indirizzate a piacimento. Abbiamo dominato il primo tempo, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato ed è un grande cruccio. Questo fatto, però, non muta il giudizio sullo scempio realizzato da arbitro e VAR".

Articoli correlati
Lecce, Sticchi Damiani: "Le tre salvezze le porto nel cuore, ma l'ultima sembrava... Lecce, Sticchi Damiani: "Le tre salvezze le porto nel cuore, ma l'ultima sembrava un film"
Sticchi Damiani: "Rilevare il Lecce fu una scelta fatta col cuore, il club era vicino... Sticchi Damiani: "Rilevare il Lecce fu una scelta fatta col cuore, il club era vicino al fallimento"
Lecce, Sticchi Damiani sul rigore: "Falcone ha fatto giustizia, l'ho vissuto male"... Lecce, Sticchi Damiani sul rigore: "Falcone ha fatto giustizia, l'ho vissuto male"
Altre notizie Serie A
Inter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus... Inter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride
"Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole... "Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di mister Nicola
Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso... Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso per natura"
Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare... Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare il capitano"
Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto" Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto"
Roma, Ndicka ed El Aynaoui a rischio con il Como: serve l'intervento della FIFA Roma, Ndicka ed El Aynaoui a rischio con il Como: serve l'intervento della FIFA
Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"... Live TMWChivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Lecce, Sticchi Damiani: "Arbitro e VAR hanno fatto uno scempio. Gare indirizzate... Lecce, Sticchi Damiani: "Arbitro e VAR hanno fatto uno scempio. Gare indirizzate a piacimento"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.1 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
Immagine top news n.2 Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Immagine top news n.3 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.4 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.5 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.6 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.7 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Juve, così non si arriva in Champions. Ma Spalletti rimane l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.3 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride
Immagine news Serie A n.2 "Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di Nicola
Immagine news Serie A n.3 Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso per natura"
Immagine news Serie A n.4 Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare il capitano"
Immagine news Serie A n.5 Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ndicka ed El Aynaoui a rischio con il Como: serve l'intervento della FIFA
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, mini crisi per il Modena: conquistati solo due punti nelle ultime quattro gare
Immagine news Serie B n.2 Calvarese su Samp-Carrarese: "Rigore giusto. Bene il VAR sul rosso tolto a Benedetti"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello
Immagine news Serie B n.4 Monza-SudTirol, le formazioni ufficiali: Maric e Pecorino le novità in attacco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale
Immagine news Serie B n.6 Padova-Cesena, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Oliveri partono dall'inizio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.3 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, si va verso la fiducia a tempo per Diana: Ternana sfida decisiva
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero: "A gennaio via 4-5 giocatori pensionati. E dentro 2 rinforzi per volare"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.3 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?