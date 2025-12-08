Lecce, Sticchi Damiani: "Arbitro e VAR hanno fatto uno scempio. Gare indirizzate a piacimento"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto all'indomani del ko contro la Cremonese, attaccando il direttore di gara Mucera, come si legge sulla versione online de La Gazzetta del Mezzogiorno: "La partita è stata pesantemente condizionata da arbitro e VAR. Nel primo tempo si è registrata un’entrata da cartellino rosso ai danni di Gallo, con una dinamica chiara, per la quale il Lecce, in passato, ha subito numerose volte, ai propri danni, provvedimenti drastici. Ebbene, il direttore di gara non è intervenuto e da Lissone sono rimasti incredibilmente silenti".

L'ammonizione a Banda ha mandato il numero uno dei salentini su tutte le furie: "In quell'occasione ha sbagliato tutto. Era convinto che avesse simulato di avere subito un colpo in viso e invece il ragazzo il colpo lo ha ricevuto realmente e andava comminato un cartellino giallo al suo avversario. Da quel momento in poi, Mucera ha letteralmente infierito sul nostro esterno alto non fischiando più nulla in suo favore e anzi lo ho ammonito per proteste. È stato assurdo doverlo sostituire per evitare che venisse espulso".

Sticchi Damiani non è d'accordo neanche in occasione del rigore concesso alla Cremonese: "È stato concesso contro ogni protocollo VAR. Se l’arbitro avesse fischiato una punizione dal limite, da Lissone sarebbero stati legittimati ad intervenire e a rettificare la posizione, invitando l’arbitro a concedere il rigore, in quanto l’episodio si è verificato sulla linea dell’area. Ma al VAR non erano abilitati a interpretare una azione la cui intensità era stata già valutata da Mucera in campo, con un gesto plateale che invitava le due formazioni a proseguire il gioco. Tutto ciò genera incertezza totale sulle regole e alla fine le partite vengono indirizzate a piacimento. Abbiamo dominato il primo tempo, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato ed è un grande cruccio. Questo fatto, però, non muta il giudizio sullo scempio realizzato da arbitro e VAR".