Riecco Thuram, QS in prima pagina: "L'Inter sorride, Venezia dominato"

Un grande ritorno e un risultato. Marcus Thuram ha ritrovato il gol, dopo aver saltato 7 partite per infortunio e pazientato nelle successive 5 uscite: la vittima designata il Venezia, ridicolizzato 5-1 agli ottavi di Coppa Italia con la doppietta del francese, il primo gol di Diouf in nerazzurro (assist di Frattesi), Pio Esposito e Bonny. "L'Inter sorride", la prima pagina di Quotidiano Sportivo: la banda di Chivu spicca il volo direttamente ai quarti, dove sfiderà la vincente di Inter-Roma-Torino.

"Lazio-Milan, una rivincita ad alta tensione". Questa sera all'Olimpico ci sarà il remake dell'incontro tra i biancocelesti e i rossoneri dopo l'ultima uscita a San Siro che ha visto Max Allegri espulso nel finale ma vincente (1-0) con la rete di Rafa Leao. Quello che è rimasto di traverso a Maurizio Sarri, però, è stato lo scorcio finale di gara e l'episodio da rigore rivisto al monitor dall'arbitro, richiamato dal VAR, non assegnato poi.