Italia, Gattuso continua il suo tour: ieri ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio

Gennaro Gattuso, nel giorno in cui sono stati estratti i gironi di Nations League, con l'Italia che è capitata nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia, è stato a cena nella Capitale con i calciatori che verosimilmente faranno parte della Nazionale a marzo per i playoff e che militano in Roma e Lazio. Un tour quello del commissario tecnico che proseguirà oggi a Napoli, dove incontrerà pure Antonio Vergara.

Andare al Mondiale non è solo importante, ma è fondamentale per il movimento e anche per far crescere l'interesse nelle nuove generazioni. Tolto l'Europeo del 2021, conquistato con Mancini in panchina, le gioie ultimamente sono state poche, con l'ultima partecipazione a una manifestazione continentale che risale al 2014, quando l'Uruguay di Suarez ci estromise ai gironi dalla competizione.