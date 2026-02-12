Italia, Gattuso ha la tentazione Vergara. E presto andrà a cena coi 4 romanisti

Tentazione Vergara per Gennaro Gattuso, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport: il ct sta lavorando alla lista di 27/28 nomi. Ci sarà di sicuro Palestra, esterno-ala, prima alternativa a Politano visto il momento di Cambiaso. Al posto di Di Lorenzo può aprirsi una casella in difesa per Scalvini che, con Palladino, sta tornando quello vero. In mezzo, non è più un segreto, Verratti sarà giudice della sua chiamata: se pronto, Gattuso lo inserirà.

La quarta novità può riguardare proprio Vergara. C’è almeno una casella per quegli esterni-trequartisti dentro a gara in corso. Zaccagni, Cambiaghi, Chiesa, Maldini, per un motivo o per l’altro, non hanno il posto fisso, anzi l’“inglese” del Liverpool gioca troppo poco per convincere del tutto. Zaniolo non è neanche stato tra i commensali delle cene del ct. Raspadori può occupare quel ruolo ma girare da seconda punta. Vergara sarebbe il fantasista che manca. Tra i giovani, occhi anche su Pisilli che con Pellegrini, Cristante e Mancini andrà presto a pranzo con il ct.

La lista di Gattuso dovrebbe essere:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Caprile (Meret).

Difensori: Mancini, Bastoni, Calafiori, Gabbia, Buongiorno, Scalvini.

Esterni: Politano,Palestra, Dimarco, Spinazzola, Cambiaso, Vergara (Zaccagni).

Centrocampisti: Locatelli, Cristante, Barella, Tonali, Verratti, Frattesi (Ricci).

Attaccanti: Retegui, Kean, Esposito, Scamacca, Raspadori