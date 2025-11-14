Italia, Mancini: "Al Mondiale andrebbe un popolo. Contestazione? Pensiamo al campo"

Gianluca Mancini, difensore dell'Italia e della Roma, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e dei media presenti dopo il 2-0 contro la Moldavia, gara nella quale ha segnato un gol: "È un bel momento per me, ma è dovuto da un gioco di squadra, sia con la Roma, sia con la Nazionale, fatto da un gruppo solido. Stiamo bene, siamo uniti in entrambi i casi, poi le prestazioni personali passano da quelle di squadra".

La vittoria della Norvegia e l'ambiente un po' particolare sono giustificazioni che bastano per spiegare le difficoltà che avete avuto?

"Non sono giustificazioni. La partita della Norvegia non mi interessava e penso anche ai miei compagni, ci è stato detto il risultato, come è normale che sia... Siamo scesi in campo per vincere la partita, l'approccio è stato buono, se l'avessimo sbloccata prima si parlerebbe di un'altra partita, ma non è stato così e quindi agli occhi vostri sembra una gara brutta perché sbloccata all'87' con il colpo di testa di un difensore. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo c'era un po' d'ansia e forzavamo le giocate per sbloccarla. Alla fine abbiamo segnato su un cross e subito dopo abbiamo fatto il 2-0. Per questo dico che se l'avessimo sbloccata subito sarebbe stata un'altra gara".

Vincere con la Norvegia potrebbe sbloccarvi in vista dei playoff?

"Sì, assolutamente. Sono un'ottima squadra, ha individualità importanti. Sarà una bella partita a Milano con tante persone a vederci contro una buona squadra, sicuramente vincere è una cosa buona, ma dobbiamo riposare e prepararci al meglio per arrivare domenica in buone condizioni".

Che ne pensa della contestazione dei tifosi?

"Ho sentito che ne parlavano un po' in spogliatoio, qualcosina ho sentito, ma noi pensiamo al campo".

Gattuso si è lamentato molto. Cosa si aspetta contro la Norvegia dai tifosi?

"La solita risposta. Il pubblico di San Siro, quello di Bergamo, quello di Udine hanno sempre dato risposte bellissime, tantissimi applausi e tantissima vicinanza nei nostri confronti. Non so perché ci sono state queste cose… Io sono qua da quando è arrivato Gattuso, abbiamo fatto 5 vittorie, andiamo in campo per vincere e fare del nostro meglio. L'impegno e la voglia di fare risultato non sono mai mancati".

Ha segnato un difensore, ma ha fatto un gol bello.

"Sì, però agli occhi vostri un gol di un difensore all'87' può farla sembrare una gara brutta. È stato un bel gol, un grande cross di Federico (Dimarco, ndr), bene che l'abbiamo sbloccata così".

Il ct ha detto che per andare al Mondiale serve unione.

"Assolutamente. Al Mondiale non andiamo solo noi se dovessimo andare, ma un popolo, una nazione, i miei genitori, tutti voi, i tifosi, gli italiani. La cosa importante è farlo noi, ma il gruppo è unito e voglioso di fare bene".