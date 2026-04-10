Italiano: "Poche speranze di passare il turno, ma la Champions insegna che può capitare tutto"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Aston Villa, ha parlato anche delle speranze di rimonta in vista del ritorno. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico del Bologna.

Quante possibilità di passaggio del turno ci sono ancora?

"Poche ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso. Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".

Quanto c'è di Emery in questo Aston Villa?

"È una squadra abituata a questa competizione. Oggi se gli fosse girata male sarebbe finita 2/3 a zero. Il loro blocco basso è stato fortunato. Il loro mister questa competizione l'ha vinta 4 volte e l'Aston Villa è favorita anche e soprattutto per quello. È un valore aggiunto. Ora vedremo cosa troveremo a casa loro, sicuramente andremo lì ad onorare la partita".

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