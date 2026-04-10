"Errori fatali, l'Aston Villa fa festa". La prima pagina de La Repubblica (ed. Bologna)

"Bologna, errori fatali. L'Aston Villa fa festa". È questo il titolo scelto oggi dall'edizione di Bologna de La Repubblica per aprire la prima pagina di oggi, nel day after del pesante 3-1 incassato dalla squadra di Vincenzo Italiano al Dall'Ara nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Un risultato amaro che ieri il tecnico rossoblu ha analizzato con queste parole in conferenza stampa: "Speranze per il passaggio del turno? Poche ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso. Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".