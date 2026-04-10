Europa League, Italiano ko. Il Corriere di Bologna: "A Birmingham serve un impresa"

Il Bologna cade 3-1 al Dall'Ara contro l'Aston Villa e vede complicarsi la qualificazione alla semifinale di Europa League. I rossoblu perdono l'andata dei quarti di finale e sono chiamati all'impresa non facile tra una settimana: "Il Bologna gioca poi si butta via. A Birmingham serve un impresa", titola senza troppi giri di parole il Corriere di Bologna al centro della prima pagina odierna.

Questa l'analisi del tecnico rossoblu Vincenzo Italiano in conferenza stampa nell'immediato post partita: "Speranze per il passaggio del turno? Poche ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso. Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".